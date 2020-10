Μαθήματα Σύγχρονου Χορού και Αυτοσχεδιασμού με τον Γιάννη Παπακαμμένο στο Μικρό Θέατρο.

Tο μάθημα θα επικεντρώνεται στην εξερεύνηση του σώματος, του μυαλού αλλά και της ψυχής μας μέσα από την τεχνική του σύγχρονου χορού αλλά και του αυτοσχεδιασμού. Θα εμβαθύνουμε στο πως μπορούμε να εξελίσσουμε την κινησιολογική μας δράση μέσα από τα ήδη υπάρχοντα: γνώση και βιώματα που δεν έχουμε ακόμα εξερευνήσει πολύ συνειδητά.

Κάθε Τρίτη 21:15 – 22:45

Μικρό Θέατρο

Κέντρου 26 Αγρίνιο

Τηλ. 2641046619

tomikrotheatro@yahoo.com

Γιάννης Παπακαμμένος

Γεννήθηκε στο Αγρίνιο.

Απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχιστικής Τέχνης (2011) και της δραματικής σχολής του Κρατικού Ωδείου Αθηνών (2007) Ο Γιάννης Παπακαμμένος έχει ασχοληθεί με τον χορό τόσο ως χορευτής όσο και σαν χορογράφος συμμετέχοντας δημιουργικά σε παραστάσεις χορού και θεάτρου. Από το 2007 έως και σήμερα έχει συμμετάσχει ως χορευτής σε ομάδες και παραστάσεις όπως “Πουθενά” και “Μεσα” του Δημήτρη Παπαϊωάννου, “12 hours and back again” του Αλέξη Βασιλείου “Η δικτατορία της ευτυχίας” videoclip του Δημήτρη Σαμόλη χορογραφιες- Ρούλα Κουτρουμπέλη ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου ομάδα «αποχορό», “An endless journey” του Μ. Μαρμαρινού στο θέατρο Πάνθεον Guest performance της Marina Abramowitz long duration project με τον Γιάννη Αντωνίου , “Fish on the roof” σε χορογραφία του Γιάννη Αντωνίου, “Noon” σε χορογραφία Αλέξη Βασιλείου, “Και ζούσαν ήσυχα.” ταινία μικρού μήκους σε σκηνοθεσία Θοδωρή Τσιντσώνη. OPEN STUDIO της Κ.Σ.Ο.Τ. Θέατρο: Black Box Κ.Σ.Ο.Τ. Χορογραφία: Diversion of Angels – Martha Graham. Διδασκαλία: Πένυ Διαμαντοπούλου.Hellenic Dance Company. Θέατρο: Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων. Χορογραφία: Ιεροτελεστία της Άνοιξης – Martha Graham. Διδασκαλία: Πένυ Διαμαντοπούλου. Hellenic Dance Company. Θέατρο: Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων. Χορογραφία:Νίκου Καλογεράκη, ΤΡΑΓΟΥΔΩ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΟΥ. Θέατρο: Ηρώδειο. Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας. Χορογραφία: Κυριάκος Κοσμίδης. ΤΡΑΓΟΥΔΩ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΟΥ. Θέατρο: Τάφρου Κύπρου. Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας. Χορογραφία: Κυριάκος Κοσμίδης. ΔΙΑΥΛΟΙ. Θέατρο: Ελληνικός Κόσμος – Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Καθ’ οδόν – χορογραφία Πένυ Διαμαντοπούλου. Παράσταση: ΔΙΑΥΛΟΙ. Θέατρο: Ελληνικός Κόσμος – Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Χορογραφία: Splinter in the Flesh – Αθηνά 8 Event. Τόπος: Στοά Σπύρου Μήλιου. Χορογραφία: Σπύρος Μπερτσάτος Παράσταση: PEOPLE. Θέατρο: Ποδηλατοδρόμιο Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Χορογραφία: Γιάννης Γιαπλές. Παράσταση: PARTY. Θέατρο: Χοροροές. Χορογραφία: Χρυσηίδα Λιατζιβίρη. Ταινία Μικρού Μήκους: ΤΑ ΛΟΥΚΙΑ. Σκηνοθεσία: Μαρία Φέρλα. Τηλεοπτική Σειρά: ΟΙ ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Τηλεοπτικό καναλι ΕΤ1. Έχει χορογραφήσει και επιμεληθεί την κίνηση σε χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις καθώς και video pojects: “Who inside you”, “7.35” “μια βόλτα” , “πιο δυνατός απτό superman”.

Ταυτόχρονα με τις σπουδές του, ο Γιάννης έχεις ασχοληθεί σεμιναριακά με την υποκριτική σε διδασκαλία του Δημήτρη Καταλειφού και της Άντζελας Μπρούσκου καθως και με το κλασικό τραγούδι σε μαθήματα του Ωδείου Αθηνών.

