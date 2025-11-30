Μάθημα πατριωτισμού: 20χρονος Παναιτωλιώτης αφήνει την Αμερική για να υπηρετήσει στην Ελλάδα

Ο Γιώργος Καρανδρέας, μόλις 20 ετών, αποφάσισε να αφήσει πίσω του την Καλιφόρνια – όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει – για να επιστρέψει στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία.
Ο Γιώργος κατάγεται από το Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας και είναι γιος του Ανδρέα και της Αλεξάνδρας Καρανδρέα. Στην Ελλάδα έχει μόνο ξαδέρφια, όμως η αγάπη του για την πατρίδα αποδείχθηκε πιο δυνατή από την απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων.
Πριν λίγες ημέρες κατατάχθηκε και προχτές έδωσε τον στρατιωτικό του όρκο στο 2/39 Σ.Ε. στο Μεσολόγγι, και μέσα στις επόμενες μέρες θα πάρει τη μετάθεση για τη μονάδα στην οποία θα υπηρετήσει.
«Κρατάει την Ελλάδα μέσα του» – Ένα παράδειγμα προς μίμηση
Το παράδειγμα του νεαρού Γιώργου αποδεικνύει στην πράξη το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής: μια ψυχή που κρατάει την πατρίδα μέσα της, ακόμη κι αν ζει σε άλλη ήπειρο, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.
Σε μια εποχή που πολλοί αναζητούν τρόπο να αποφύγουν τη θητεία, ο Γιώργος έκανε ακριβώς το αντίθετο – επέστρεψε στην Ελλάδα για να την υπηρετήσει.
Η ιστορία του στέλνει ένα δυνατό μήνυμα προσφοράς, ήθους και αγάπης για την πατρίδα.
Η ευχή όλων είναι μία: Καλή θητεία και καλή δύναμη, Γιώργο! Η Ελλάδα σε χρειάζεται – και εσύ έδειξες ήδη τον δρόμο.
Πηγή: aixmi-news.gr