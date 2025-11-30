Μάθημα πατριωτισμού: 20χρονος Παναιτωλιώτης αφήνει την Αμερική για να υπηρετήσει στην Ελλάδα

Ο 20χρονος Γιώργος Καρανδρέας από το Παναιτώλιο Αγρινίου, άφησε την άνεση της ζωής του στην Αμερική και επέστρεψε στην Ελλάδα για να υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία, δίνοντας ένα σπουδαίο μάθημα πατριωτισμού, ήθους και αγάπης για την πατρίδα.

Ο Γιώργος Καρανδρέας, μόλις 20 ετών, αποφάσισε να αφήσει πίσω του την Καλιφόρνια – όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει – για να επιστρέψει στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία.

Ο Γιώργος κατάγεται από το Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας και είναι γιος του Ανδρέα και της Αλεξάνδρας Καρανδρέα. Στην Ελλάδα έχει μόνο ξαδέρφια, όμως η αγάπη του για την πατρίδα αποδείχθηκε πιο δυνατή από την απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων.

Πριν λίγες ημέρες κατατάχθηκε και προχτές έδωσε τον στρατιωτικό του όρκο στο 2/39 Σ.Ε. στο Μεσολόγγι, και μέσα στις επόμενες μέρες θα πάρει τη μετάθεση για τη μονάδα στην οποία θα υπηρετήσει.

Η ιστορία του στέλνει ένα δυνατό μήνυμα προσφοράς, ήθους και αγάπης για την πατρίδα

«Κρατάει την Ελλάδα μέσα του» – Ένα παράδειγμα προς μίμηση

Το παράδειγμα του νεαρού Γιώργου αποδεικνύει στην πράξη το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής: μια ψυχή που κρατάει την πατρίδα μέσα της, ακόμη κι αν ζει σε άλλη ήπειρο, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Σε μια εποχή που πολλοί αναζητούν τρόπο να αποφύγουν τη θητεία, ο Γιώργος έκανε ακριβώς το αντίθετο – επέστρεψε στην Ελλάδα για να την υπηρετήσει.

Η ευχή όλων είναι μία: Καλή θητεία και καλή δύναμη, Γιώργο! Η Ελλάδα σε χρειάζεται – και εσύ έδειξες ήδη τον δρόμο.

Πηγή: aixmi-news.gr