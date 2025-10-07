Masterclass Υποκριτικής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον Κώστα Ξυκομηνό

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, στο Επίκεντρο+ στην Πάτρα, το δωρεάν masterclass «Υποκριτική μπροστά στην κάμερα», με εισηγητή τον καταξιωμένο ηθοποιό Κώστα Ξυκομηνό.

Η δράση διοργανώθηκε στο πλαίσιο των παράλληλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του 2oυ Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας 2025 που διοργανώνεται από την Διεύθυνση Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το FilmOfficeWesternGreece σε συνεργασία με την KaranCreativeMedia.

Το σεμινάριο προσέφερε στους συμμετέχοντες βασικές τεχνικές κινηματογραφικής υποκριτικής, πρακτικές ασκήσεις μπροστά στην κάμερα και ανάλυση ερμηνειών, δίνοντας έμφαση στη βιωματική προσέγγιση της τέχνης της ερμηνείας.

Τους συμμετέχοντες υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Επικεφαλής του Film Office Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος σημείωσε ότι: « Μέσα από δράσεις όπως αυτή, δίνουμε στα νέα ταλέντα της περιοχής μας πρόσβαση σε γνώσεις και εμπειρίες που συνήθως συγκεντρώνονται μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μεσω του Film Office συνεχίζει δυναμικά με στόχο την ανάπτυξη και την προβολή της περιοχής μας στον χάρτη του οπτικοακουστικού κλάδου, επενδύοντάς παράλληλα και στην καλλιτεχνική εκπαίδευση των νέων δημιουργών και δημιουργώντας ευκαιρίες μάθησης και επαφής με επαγγελματίες του χώρου».

Κινηματογραφικές δράσεις στο πλαίσιο Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας 2025 του θα πραγματοποιηθούν και στις Περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.