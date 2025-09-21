Masterclass επιχειρηματικότητας στο Αγρίνιο με την «υπογραφή» του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και με κορυφαίους ομιλητές

Κέντρισε το ενδιαφέρων το δωρεάν Masterclass επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με το Greek Business Masterclass!

Η εκδήλωση συγκέντρωσε επιχειρηματίες και επαγγελματίες της περιοχής του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας γενικότερα όπου ενδιαφέρονται για τις νέες στρατηγικές κερδοφορίας και τις προοπτικές της ψηφιακής εποχής.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 21.07.25 υπήρχαν τέσσερις ομιλητές με διαφορετικά αντικείμενα και με διαφορετική εξειδίκευση.

Ο ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής Μάνος Χατζημαλωνάς αναφέρθηκε στη σημασία της ψυχολογικής προσέγγισης στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, ενώ ο Νικόλαος Σπυρόπουλος, προγραμματιστής αναλυτής, συγγραφέας και Business Software Evangelist, παρουσίασε εφαρμογές τεχνολογίας που ενισχύουν την παραγωγικότητα και τη λειτουργικότητα των επιχειρήσεων. Ο Brand Architect και σχεδιαστής Δημήτρης Λαζαρίδης ανέλυσε τον ρόλο της εταιρικής ταυτότητας και της ψηφιακής παρουσίας στη σύγχρονη αγορά, με αναφορές και στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο λογιστής και φοροτεχνικός Χρήστος Καβαλλάρης επικεντρώθηκε σε πρακτικούς τρόπους μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης και ενίσχυσης της κερδοφορίας.

Κατά τη διάρκεια του Masterclass έγινε εκτενής αναφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τα δεδομένα στο επιχειρείν, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για στρατηγικές που αφορούν τη νόμιμη μείωση φόρων, την προώθηση επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά και την αποτελεσματική επικοινωνία με συνεργάτες, εργαζομένους και πελάτες.

Η εκδήλωση ανέδειξε τον ρόλο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και της δικτύωσης ως βασικών παραγόντων ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας ότι το Greek Business Masterclass αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους επιδιώκουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εποχής.