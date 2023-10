Μαρσέιγ – Λυών: Πέτρες στο πούλμαν των φιλοξενούμενων, τραυματίστηκε στο πρόσωπο ο προπονητής τους – Βίντεο, φωτογραφίες

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Γαλλίας υποστηρικτές των Μαρσεγέζων πέταξαν δυο πέτρες στο πούλμαν της ομάδας που κατευθυνόταν προς το «Βελοντρόμ».

🚨Lyon bus was targeted and hit by rocks thrown on its way to the Velodrome to face Marseille.

Lyon manager Fabio Grosso was injured and bleeding as shards of glass cut his face. @ESPNFC

pic.twitter.com/fMjt8MFINU

— TheSecretScout (@TheSecretScout_) October 29, 2023