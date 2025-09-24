Μάρκο Νίκολιτς για Παναιτωλικός - ΑΕΚ: «Το πρώτο ημίχρονο ήταν φανταστικό»

Στην εμφάνιση της ΑΕΚ κατά το πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναιτωλικό, στάθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

Το πρώτο ημίχρονο ήταν φανταστικό, πολύ καλή εμφάνιση, με πολλές ευκαιρίες και δύο γκολ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ρίξαμε την ταχύτητα.

Αλλά, εντάξει, πήραμε μια ακόμη νίκη και τώρα πάμε για το ματς με τον Βόλο.

Όλοι έπαιξαν, είναι όλοι υγιείς, είχαμε μεγάλο rotation με 9 Ποδοσφαιριστές νέους σε σχέση με τη Λάρισα και ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε και πάλι με φανταστικό τρόπο.

Είναι μεγάλη χαρά να παίζουμε πάντα σε αυτό το Γήπεδο.

Έχω ιδιαίτερη χαρά για τον Δημήτρη (Καλοσκάμη).

Σε όσες ομάδες έχω δουλέψει πάντα προσπαθούσα να βρω νέα ταλέντα για να εξελιχθούν μαζί μας.

Γι’ αυτό πήραμε τον Καλοσκάμη, έχει εξαιρετική νοοτροπία.

Όταν έχασε την ευκαιρία στη Λάρισα είπα πως δεν έχει σημασία.

Θα βάλει κάποια γκολ, κάποια θα τα χάσει, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αποτελεί το μέλλον της Α.Ε.Κ. και του Ελληνικού Ποδοσφαίρου»

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi