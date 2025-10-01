Μαρίσσα Λαιμού: Το Σάββατο στον ελληνορθόδοξο ναό του Λονδίνου η κηδεία της

Ο θάνατος της Μαρίσσας Λαιμού έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της, ενώ η κηδεία της θα τελεστεί στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Bayswater στο Λονδίνο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Σάσας Σταμάτη στα Parapolitika.gr η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού θα τελεστεί στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Bayswater του Λονδίνου, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 στις 11:00 το πρωί.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια στην Ελλάδα, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στην οδό Λογγίνου 3.

Υπενθυμίζεται πως η 30χρονη βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Διαμαντής Λαιμός βρισκόταν στην Αθήνα όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό, ενώ η Μπέσσυ Λαιμού ήταν στο Μονακό μαζί με τους δίδυμους γιους της για έναν γάμο.

Την άτυχη κοπέλα βρήκε νεκρή στο διαμέρισμα η οικονόμος της.

Το χρονικό

Την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου η Μαρίσσα Λαιμού είχε τα πρώτα συμπτώματα, μετά το τσίμπημα από έντομο. Συγκεκριμένα είχε έντονη φαγούρα, είχε ζάλη και πυρετό.

Την επόμενη ημέρα κάλεσε γιατρό στο σπίτι, ο οποίος της χορήγησε παρακεταμόλη για τον πυρετό και τη συμβούλευσε να απευθυνθεί σε κάποιον πιο ειδικό.

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε τον ογκολόγο της στο νοσοκομείο LOC, ο οποίος της ζήτησε να μεταφερθεί απευθείας στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Μάλιστα ήταν τέτοια η σοβαρότητα της κατάστασης που ο ίδιος ζήτησε ασθενοφόρο για να την μεταφέρει από το ογκολογικό κέντρο στα επείγοντα.

Όταν έφτασε στα επείγοντα εξετάστηκε από ένα μέλος του ιατρικού περιστατικού αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν εξετάστηκε από γιατρό ή νοσοκόμο.

Της χορηγήθηκε αντιβίωση και στη συνέχεια αποφασίστηκε ότι πρέπει να επιστρέψει σπίτι της.

Μάλιστα το άτομο που την εξετάσει δεν ζήτησε το ιατρικό ιστορικό της, ενώ δεν επικοινώνησε ούτε με τον ογκολόγο της.

