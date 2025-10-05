Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της 30χρονης στο Λονδίνο

Το τελευταίο αντίο είπαν οικογένεια και φίλοι στην 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού, η οποία βρέθηκε νεκρή στην έπαυλή της στο Λονδίνο, λίγες ώρες αφότου είχε πάρει εξιτήριο.

Η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού έγινε σήμερα στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο σε κλίμα βαθιάς οδύνης με τους συγγενείς και τους φίλους να λένε το «ύστατο χαίρε».

Η ταφή της 30χρονης Μαρίσσας θα γίνει σε λίγες ημέρες στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια κάνει λόγο για εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατό της και έχει κινήσει νομικές διαδικασίες για να διερευνηθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια.

Πέθανε λίγες ώρες μετά το εξιτήριο από νοσοκομείο του Λονδίνου

Υπενθυμίζεται πως η 30χρονη Μαρίσσα είχε εμφανίσει έντονα συμπτώματα -ζάλη, φαγούρα, υψηλό πυρετό- και αρχικά κατέφυγε στο ιδιωτικό κέντρο Leaders in Oncology Care. Εκεί, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά της στο University College London Hospital (UCLH). Ωστόσο, σύμφωνα με την οικογένεια, εξετάστηκε μόνο από νοσηλευτές, ενώ οι γιατροί έλαβαν γνώση των αιματολογικών της εξετάσεων χωρίς να την εξετάσουν οι ίδιοι. Παρά τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και πίεσης, έλαβε εξιτήριο το ίδιο απόγευμα. Όπως αναφέρει η Daily Mail, σύμφωνα με τη νεκροψία, που καθυστέρησε πάνω από δύο εβδομάδες, ο θάνατός της οφείλεται σε σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, σε συνδυασμό με την «ευαλωτότητά» της λόγω πρόσφατης μάχης της με τον καρκίνο του μαστού, ενώ το 2023 είχε διαγνωστεί με μια σπάνια ασθένεια που ονομάζεται αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH).