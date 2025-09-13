Μαρίσσα Λαιμού: Ποια ήταν η κόρη του ισχυρού εφοπλιστή που πέθανε ξαφνικά

Η κόρη του ισχυρού εφοπλιστή Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού, Μαρίσσα Λαιμού, έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 28 ετών, προκαλώντας σοκ στην υψηλή κοινωνία και στην ελληνική κοινότητα του Λονδίνου.

Ιδίως συγκλονιστικό είναι ότι πριν λίγο καιρό είχε βγει νικήτρια από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, και μαζί με τον αγαπημένο της και φίλους από τις οικογένειες Λαιμού και Χατζηπατέρα είχε γιορτάσει τα 30α γενέθλιά της με ένα μεγάλο πάρτι στο Λονδίνο.

Ποια ήταν η κόρη του ισχυρού εφοπλιστή Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή

Η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού, ήταν ενεργό μέλος της ελληνικής κοινότητας του city του Λονδίνου καθώς και λάτρης της Τέχνης, την οποία υπηρετούσε, εδώ και αρκετά χρόνια. Η Μαρία Λαιμού ήταν ιδρύτρια και διευθύντρια της εταιρείας Rainbow Wave, που εισάγει και προωθεί εκλεκτά διεθνή brands σε καταστήματα. Επιπλέον, το όνομα «Λαιμού» είναι συνυφασμένο με τη ναυτιλία, καθώς είναι η οικογένεια της οποίας μέλη είναι σημαντικοί εφοπλιστές.

Ήταν επικεφαλής της Rainbow Wave, μιας εταιρείας που διαχειρίζεται brands πολυτελείας για την αγορά. Ήταν μια από τις πιο γνωστές fashionistas και entrepreneurs του Λονδίνου.Η εταιρεία Rainbow Wave έχει συνεργαστεί με ταλαντούχους δημιουργούς και brands. Η Μαρία Λαιμού συμμετείχε σε εκδηλώσεις και συνεργασίες, όπως η διοργάνωση του πρώτου popup store της «Greek Bearing Gifts» στο Λονδίνο μαζί με την Βάλια Πατέρα, παρουσιάζοντας διεθνείς δημιουργούς.

Η ισχυρή παρουσία στον χώρο της μόδας του Λονδίνου

Ως ιδρύτρια και διευθύντρια της εταιρείας Rainbow Wave, η οποία εκπροσωπεί τα πιο εκλεκτικά brands τα έβαλε στα καλύτερα καταστήματα του πλανήτη, αλλά και ιδιοκτήτρια της μπουτίκ Mouki Mou, η Μαρία Λαιμού αποτελεί εξέχουσα φιγούρα της λονδρέζικης μόδας. Η κομψή Ελληνίδα που ξεκίνησε την καριέρα της στο Παρίσι δουλεύοντας με τη Σόνια Ρίκελ και τον Τζον Γκαλιάνο θεωρούνταν fashion icon και ππροωθούσε τους εγχώριους δημιουργούς.

Η οικογένεια Λαιμού κατάγεται από τις Οινούσσες της Χίου. Η ενασχόλησή της με τη ναυτιλία ξεκινά το 1905 με την απόκτηση του ατμόπλοιου “Μαριέττα Ράλλη” από κοινού με τις Οικογένειες Πατέρα και Χατζηπατέρα. Στη συνέχεια χωρίστηκε σε τέσσερις κλάδους: του Κωνσταντή Μιχαήλ Λαιμού, του Χρήστου Μιχαήλ Λαιμού, του Αντωνίου Γ. Λαιμού (Παπαλαιμού) και του Ιωάννη Κωνσταντή Λαιμού. Είναι μία από τις πλέον πολυπληθείς του ελληνικού εφοπλισμού.

Οι συνθήκες θανάτου

Η 28χρονη, που στο παρελθόν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, με τον ξαφνικό της θάνατο να έχει προκαλέσει σοκ στην εφοπλιστική οικογένεια.

