Μαρίσσα Λαιμού: Από ιατρικό λάθος ο θάνατος της κόρης του ισχυρού εφοπλιστή;

Σοβαρά ερωτήματα έχει αφήσει ο θάνατος της Μαρίσσας Λαιμού, κόρης του ισχυρού εφοπλιστή, Διαμαντή Λαιμού, με εσωτερική έρευνα στο νοσοκομείο που επισκέφθηκε.

Η είδηση του τραγικού θανάτου της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού προκάλεσε σοκ στην ελληνική κοινότητα του Λονδίνου. Η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της το βράδυ της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου, με το τραγικό γεγονός να βυθίζει στο πένθος την οικογένειά της. Ωστόσο, πίσω από την τραγική απώλεια, φαίνεται να κρύβεται, σύμφωνα με την εκπομπή Power Talk, ένα θλιβερό χρονικό ιατρικών αστοχιών, το οποίο πλέον αποτελεί αντικείμενο έρευνας.

Οι πρώτες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας της Μαρίσσας Λαιμού εμφανίστηκαν τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, όταν η νεαρή γυναίκα άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα που έμοιαζαν με αυτά ενός τσιμπήματος από έντομο: έντονη φαγούρα, ζάλη και υψηλός πυρετός. Την επόμενη ημέρα, κάλεσε γιατρό στο σπίτι της, ο οποίος της συνέστησε απλώς παρακεταμόλη και αναζήτηση πιο εξειδικευμένης περίθαλψης.

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα την Τετάρτη να επισκεφθεί τον ογκολόγο της στο νοσοκομείο LOC. Ο γιατρός της, αντιλαμβανόμενος αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης, ζήτησε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Ωστόσο, κατά την άφιξή της εκεί, φέρεται να μην εξετάστηκε από εξειδικευμένο γιατρό, παρά μόνο από ένα μέλος του προσωπικού. Της χορηγήθηκε αντιβίωση, και, χωρίς να ληφθεί υπόψη το ιατρικό της ιστορικό ούτε να υπάρξει επικοινωνία με τον ογκολόγο της, αποφασίστηκε να επιστρέψει στο σπίτι της.

Το μοιραίο αυτό λάθος φαίνεται πλέον να έχει αναγνωριστεί, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, το νοσοκομείο παραδέχτηκε πως «έγινε ένα πολύ σημαντικό λάθος» και ότι η Μαρίσσα Λαιμού θα έπρεπε να είχε μείνει για συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Πλέον, έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες εκείνες ώρες και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το προφίλ της Μαρίσσας Λαιμού που αναδύεται από τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σκιαγραφεί μια ιδιαίτερα τρυφερή και ευαισθητοποιημένη προσωπικότητα. Με σπουδές μουσικού θεάτρου στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο, η Μαρίσσα ήταν μια παθιασμένη καλλιτέχνης, αναλαμβάνοντας ρόλους ως ηθοποιός, αλλά και ως σκηνοθέτιδα και παραγωγός, όπως στην παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα».

Ήταν γνωστή για την καλοσύνη και τον ακτιβισμό της, ζητώντας από τους φίλους της κάθε χρόνο στα γενέθλιά της να κάνουν δωρεές σε παιδιατρικά νοσοκομεία και ιδρύματα του Λονδίνου.

Μεταξύ άλλων, είχε υποστηρίξει το Παιδιατρικό Ερευνητικό Νοσοκομείο St. Jude και το Νοσοκομείο Great Ormond Street, προσφέροντας ακόμα και από το υστέρημά της.

Το διαμέρισμά της, που φιλοξενούσε συχνά τις πρόβες των θεατρικών της έργων, ήταν γεμάτο από φωτογραφίες αγαπημένων της προσώπων, αλλά και από παιδικές της στιγμές με την οικογένειά της, θυμίζοντας μια ζωή γεμάτη αγάπη και όνειρα.

Η ίδια δεν δίσταζε να εκφράζει δημόσια την αγάπη της για την οικογένειά της.

Σε μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση προς τον πατέρα της, είχε γράψει: «Χαρούμενη Ημέρα του Πατέρα στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ… εγώ και τα αγόρια σε αγαπάμε τόσο πολύ».

Πηγή: newsbeast.gr