Μάριος Σαλμάς: Ετοιμάζει κόμμα με πρώην βουλευτές αν δεν προχωρήσει ο Αντώνης Σαμαράς

Κινητικότητα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, καθώς κόμμα ετοιμάζει ο Μάριος Σαλμάς και πρώην βουλευτές, αν δεν προχωρήσει ο Αντώνης Σαμαράς.

Κάθε φορά μου μια νέα δημοσκόπηση μετρά τις δυνητικές ψήφους ενός κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμάρα τόσο φουντώνει η συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για τι σκέφτεται ο πρώην πρωθυπουργός.

Οι δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες δίνουν στον πρώην πρωθυπουργό ένα σκληρό πυρήνα σίγουρων ψηφοφόρων που στην καλύτερη εκδοχή φτάνει γύρω στο 5%, και ένα δυνητικό πυρήνα ψηφοφόρων που αθροίζει ένα διψήφιο ποσοστό.

Οι αριθμοί αυτοί, λένε γαλάζιοι βουλευτές, ίσως να κάνουν τον κ. Σαμαρά να ξανασκεφτεί το θέμα ίδρυσης κόμματος, αφού σε καμία περίπτωση οι στενοί του συνεργάτες και ο ίδιος δεν θα ήθελαν ένα κόμμα που δεν θα έχει δυναμική και θα υπολείπεται σημαντικά από ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Ακόμα όμως και αν ο πρώην πρωθυπουργός κάνει τελικά πίσω από τη σκέψη του για ίδρυση νέου κόμματος φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα γλιτώσει από την δημιουργία ενός ακόμη κόμματος στα δεξιά της.

Σύμφωνα με το pontiki.gr, στενοί συνεργάτες του πρώην υπουργού και πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάριου Σαλμά οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι σε περίπτωση που ο κ. Σαμαράς κάνει τελικά πίσω, είναι έτοιμος για την ίδρυση νέου κόμματος ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας.

Ο Μάριος Σαλμάς διεγράφη από τη Νέα Δημοκρατία στις 23 Σεπτεμβρίου του 2024 μετά από προσωπική επίθεση και βαριά υπονοούμενα που διατύπωσε κατά του πρωθυπουργού.

Έκτοτε είναι σε επαφή με πρώην βουλευτές και πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που προέρχονται κυρίως από το δεξιό της κομμάτι και επιθυμούν με κάθε τρόπο την αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία του κόμματος.

Μάλιστα όπως ο ίδιος ο κ. Σαλμάς αναφέρει σε συνομιλητές του ότι «από την ημέρα που έμεινα ανεξάρτητος βουλευτής, υπάρχει κόσμος, πρώην βουλευτές και απλοί ψηφοφόροι που μου ζητούν να μπω μπροστά για να υπάρχει μια εναλλακτική επιλογή σε νεοδημοκράτες ψηφοφόρους που δεν θέλουν να ψηφίσουν τον σημερινό πρωθυπουργό. Μιλάω με όλη την Ελλάδα και υπάρχει αγωνία και αίτημα να δημιουργηθεί κάτι καινούριο».

Ο κ. Σαλμάς αναφέρει ακόμα πως αν ο πρωθυπουργός είχε αλλάξει ρότα στο καράβι, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα ο ίδιος να πάει σπίτι του – βλέπει όμως ότι το καράβι οδεύει στα βράχια, όπως λέει.

Με ποιους πρώην βουλευτές συντονίζεται ο Μάριος Σαλμάς

Ο έμπειρος βουλευτής – εκλέχτηκε για πρώτη φορά το 2000 – βρίσκεται σε επικοινωνία και έχει μοιραστεί κοινές σκέψεις με τους πρώην υπουργούς Θανάση Γιαννόπουλο, Κώστα Μαρκόπουλο, Αντώνη Μπέζα, Νίκο Νικολόπουλο, Θανάση Σκορδά, Σάββα Τσιτουρίδη και άλλους.

Όπως επίσης αναφέρει σε συνομιλητές του, ο κ. Μητσοτάκης στις δεύτερες εκλογές μπορεί να συγκεντρώσει ένα ποσοστό κοντά στο 32%, ωστόσο αποκλείεται να κατακτήσει την αυτοδυναμία και κατά συνέπεια θα τεθεί θέμα συγκυβέρνησης με άλλο πρόσωπο στη θέση του πρωθυπουργού.

Και πιστεύει πως τότε το αίτημα αυτό θα διατυπωθεί από τους ίδιους τους γαλάζιους βουλευτές. Κατά συνέπεια τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και είναι διατεθειμένα να βοηθήσουν στη συγκρότηση μια κυβέρνησης με κορμό τη Νέα Δημοκρατία θα παίξουν τον δικό τους ρόλο στη διαμόρφωση του νέου σκηνικού.

Στο κυβερνών κόμμα μπορεί να μην ανησυχούν από την πιθανότητα δημιουργίας ενός φορέα από τον Μάριο Σαλμά, ωστόσο όλοι κατανοούν πως σε μια συγκυρία που η ΝΔ παλεύει να επιστρέψει στο επίπεδο της εκτίμησης ψήφου στο 32% με 33% κάθε ψήφος που χάνεται είναι κρίσιμη.

Πολιτική κουζίνα

Είναι προφανές ότι η «πολιτική κουζίνα» που ανέφερε και ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη του στον ΑΝΤ1 βρίσκεται σε πλήρη δράση και λειτουργία με συμμετέχοντες είτε πρώην βουλευτές που κάποτε έπαιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη Νέα Δημοκρατία, είτε με δυσαρεστημένους νυν βουλευτές που θεωρούν ότι δεν υπάρχει περίπτωση αξιοποίησης τους από τον πρωθυπουργό και με άλλους, που εκτιμούν ότι η μείωση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας θα τους θέσει εκτός εκλογής στην επόμενη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός που είναι γνώστης όλων αυτών των διεργασιών θέλησε να κλείσει όλα αυτά τα σενάρια και να στείλει ένα σαφές μήνυμα τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά ότι η πρωτιά της ΝΔ και η συγκρότηση κυβέρνησης είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία προϋποθέτει την πρωθυπουργία Μητσοτάκη.