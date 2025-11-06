Μαρινάκης κατά Πελετίδη για το ξήλωμα πινακίδας από σχολείο – «Ρε παιδιά, είμαστε με τα καλά μας;»

Στην κίνηση του δημάρχου Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, αναφέρθηκε ο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος ξήλωσε την πινακίδα έξω από ένα σχολείο που είχε ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

«Ο δήμαρχος Πατρέων αντί να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα για να ανακαινιστούν περισσότερα σχολεία στην πόλη του, ξήλωσε πινακίδα που δεν του άρεσε γιατί οι “κακές τράπεζες” έδωσαν λεφτά για την ανακαίνιση», σχολίασε σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. «Το ξήλωμα δεν είναι πολιτική και σίγουρα δεν συνιστά πρόοδο», τονίζει ο κ. Μαρινάκης, που εξηγεί το αντικείμενο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». «Με λίγα λόγια, όταν κάποιοι δήμαρχοι ξηλώνουν πινακίδες, εμείς συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τα σχολεία. Γιατί αυτό αξίζει κάθε μαθητής, κάθε καθηγητής και κάθε γονιός σε αυτή τη χώρα», καταλήγει.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Πάτρας, Κώστας Πελετίδης ανακοίνωσε την αφαίρεση πινακίδων που προβάλλουν τα ονόματα δωρητών στα πλαίσια του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». «Προχωρήσαμε στο ξήλωμα των πινακίδων που προβάλλουν τις τράπεζες, αυτούς δηλαδή που έχουν καθίσει στον σβέρκο του ελληνικού λαού και τώρα παρουσιάζονται σαν σωτήρες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» αφορά την ανακαίνιση σχολικών κτιρίων, αρμοδιότητα που ανήκει στους δήμους. Μέσω του προγράμματος, το κράτος αναλαμβάνει έργα που θα έπρεπε να υλοποιούνται από τους δήμους με δικούς τους πόρους.

Στην ανάρτησή του ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπροσώπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρει:

«Ρε παιδιά, είμαστε με τα καλά μας; Ακούστε τι έγινε, πριν από λίγες ημέρες, στην Πάτρα. Πήγε ο δήμαρχος της πόλης να κατεβάσει την πινακίδα έξω από ένα σχολείο που είχε ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”. Αντί να πει μπράβο, που αρκετά σχολεία και στη δική του πόλη και σε όλη την Ελλάδα αλλάζουν όψη, αντί να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα για να ανακαινιστούν ακόμη παραπάνω σχολεία, δεν του άρεσε η πινακίδα γιατί οι “κακές τράπεζες” έδωσαν λεφτά για την ανακαίνιση των σχολείων. Ξέρετε, το ξήλωμα δεν είναι πολιτική και σίγουρα δεν συνιστά πρόοδο.

Αλλά, ας “εκμεταλλευτούμε” άλλη μία παράλογη εικόνα την οποία είδαμε από έναν δήμαρχο, λόγω των ιδεοληψιών εκείνου και του χώρου του, για να δούμε λίγο την ουσία. Τι είναι το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”; Με το πρόγραμμα αυτό ανακαινίζονται και αναβαθμίζονται 431 σχολεία σε 245 δήμους της χώρας. Μέχρι τώρα, οι τράπεζες έχουν συνεισφέρει για ένα μέρος αυτού του προγράμματος με 100 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόγραμμα, πλέον, επεκτείνεται με επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώ των τραπεζών, συν 250 εκατομμύρια ευρώ από το κράτος, από το “Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων”. Με τα λεφτά αυτά, μετά τα 431 σχολεία που αναβαθμίζονται, θα ανακαινιστούν επιπλέον 2.500 σχολεία σε όλη τη χώρα. Με λίγα λόγια, πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν στα σχολεία μας. Γίνονται βελτιώσεις για την προσβασιμότητα, σύγχρονες υποδομές για άτομα με αναπηρία, αναβάθμιση αύλειων και αθλητικών χώρων, αποκατάσταση ζημιών και ανακαίνιση στις τουαλέτες των σχολείων και συνολικά εργασίες συντήρησης και αισθητικής αναβάθμισης. Με λίγα λόγια, όταν κάποιοι δήμαρχοι ξηλώνουν πινακίδες, εμείς συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τα σχολεία. Γιατί αυτό αξίζει κάθε μαθητής, κάθε καθηγητής και κάθε γονιός σε αυτή τη χώρα».

