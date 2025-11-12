Μαρινάκης: “Καμία φυγάδευση Μητσοτάκη στην Αλεξανδρούπολη”

Τα σενάρια περί “φυγάδευσης” του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Ροδόπη επιχείρησε να διαψεύσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη χθεσινή επίσκεψη του πρωθυπουργού στην περιοχή.

«Έχουν ακουστεί τρέλες και πράγματα αδιανόητα», δήλωσε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ, διευκρινίζοντας ότι ο πρωθυπουργός αποχώρησε κανονικά από την καθιερωμένη έξοδο ασφαλείας του αεροδρομίου, όπως προβλέπεται για πρόσωπα με συγκεκριμένα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι προσφέρθηκε στους αγρότες που βρίσκονταν στο σημείο η δυνατότητα να συναντήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο εκείνοι αρνήθηκαν, καθώς την ίδια ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη το συλλαλητήριό τους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε στη σημασία της ανακοίνωσης για την επέκταση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, κάνοντας λόγο για ουσιαστικό μέτρο στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνώρισε ότι το θέμα «δεν ανήκει στα θετικά» της κυβέρνησης, υπογράμμισε όμως ότι η ίδια είχε ήδη αποστείλει ύποπτα ΑΦΜ στον Εισαγγελέα πριν από την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η συζήτηση στράφηκε και στην πολιτική επικαιρότητα, με αφορμή τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση.

«Δεν θεωρώ ότι είναι δική μας δουλειά να μπούμε σε αντιπαράθεση με έναν πρώην πρωθυπουργό που λέει όσα πιστεύει», σχολίασε ο Μαρινάκης.

«Αν και εφόσον κάνει κόμμα, τότε θα είναι ένας από τους πολιτικούς μας αντιπάλους και θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά».

news247.gr