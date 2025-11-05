Μαρινάκης για Βορίζια: «Έρχονται ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή»

«Σε λίγες μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή», αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, γύρω από την αυστηροποίηση του πλαισίου της οπλοκατοχής, με αφορμή την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου .

Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια συνέντευξης του στο MEGA, ο κ. Μαρινάκης προανήγγειλε μόνιμη εγκατάσταση της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη:

«Πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και τις επόμενες δυο τρεις μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, λόγω και της καταγωγής του, για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου που δίνονται άδειες, των ελέγχων, των περαιτέρω ελέγχων. Και οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα. Γιατί είναι ο Πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου έχουν γίνει, έχουν συμβεί οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει κυβέρνηση που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανίσει την εγκληματικότητα. Όλα αυτά αξιολογούνται συγκριτικά. Να αναμένουμε ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες.

Και την οπλοκατοχή και όλα όσα έχουν να κάνουν με περιοχές που πρέπει να έχουν μία ειδική αστυνόμευση, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη συλλήβδην είναι εγκληματίες, παραβατικοί ή σε κάποια άλλη περιοχή. Είναι λάθος να στοχοποιούμε συλλήβδην κατοίκους μιας περιοχής. Για όνομα του Θεού. Όμως, τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Θα υπάρχει ουσιαστικά μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη και μια σειρά από άλλα, τα οποία θα τα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό.

Και νομίζω ότι εδώ, επειδή άκουσα και όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης -και εκείνος κρητικός- θεωρώ ότι και ο πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων πρέπει να συνταχθούμε, να είμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας χωρίζει. Να ακούσουμε και αυτά τα οποία θα ειπωθούν και από τα υπόλοιπα κόμματα και να πάρουμε πρωτοβουλίες κοινές γιατί θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε, θα έχουμε τέλος πάντων ένα καλό ικανοποιητικό αποτέλεσμα συγκριτικά με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια;

Γιατί είμαστε η κυβέρνηση επί των ημερών της οποίας μπήκε μια τάξη στα γήπεδα μετά από πάρα πολλά χρόνια υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Μπήκε μια τάξη στα πανεπιστήμια για πρώτη φορά ξεκίνησε μια ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς κατάληψη και με βάση και τον απολογισμό που έκανε η ΔΑΟΕ μέσα σε ένα χρόνο, έναν χρόνο, είχαμε την εξάρθρωση πάνω από 130 εγκληματικών οργανώσεων, 2.500 ταυτοποιήσεις δραστών, 1.800 συλλήψεις, 600 προφυλακίσεις.

Και δεν είναι μόνο το ελληνικό FBI. Είμαστε η κυβέρνηση που έχουν εξαρθρωθεί επί των ημερών της κυκλώματα σε εφορίες, σε φυλακές, κυκλώματα γύρω από παράνομες συνταγογραφήσεις, γύρω από πολεοδομίες από τη δημοτική αστυνομία. Το ξαναλέω, θα συνεχίσουν κάποιοι να είναι παραβατικοί, αλλά ξέρουν πλέον ότι έχει αλλάξει κι ο ποινικός κώδικας και έχει αλλάξει και η φιλοσοφία του κράτους επί των δικών μας ημερών».

«Είναι μια ακόμη απόφαση για να σωθούν τα ΕΛΤΑ»

Σχετικά με τα ΕΛΤΑ ο κ. Μαρινάκης σχολίασε: «Είναι μια ακόμη απόφαση για να σωθούν τα ΕΛΤΑ, για να μην κλείσουν» και πρόσθεσε:

«Το 90% υπηρεσιών εκτελούνται κατ΄οίκον, το 92% τω συντάξεων παραδίδονται κατ΄οίκον, άρα το κατ΄οίκον είναι ο δρόμος. Πήραν μια απόφαση λογική. Αλλά δεν μπορείς πρώτα να ανακοινώνεις και μετά να εξηγείς. Θα συνδράμουμε, δεν θα βγάλουμε την ουρά μας απ΄έξω.

Η απόφαση είναι σωστή και θα υλοποιηθεί. Αλλά θα εξεταστούν οι ειδικές περιπτώσεις. Θα δούμε πού μπορεί να υπάρξει συνεργασία με ιδιώτες, να διασφαλίσουμε ότι θα πηγαίνει ο ταχυδρόμος σε κάθε σπίτι. Αυτή η υπηρεσία θα ενισχυθεί Θα υπάρχουν σημεία που θα αντικαταστήσουν τα καταστήματα. Αλλά να είναι σαφές ότι δεν υπάρχει υπαναχώρηση»

Απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι θα ευνοηθούν ιδιώτες απάντησε: «Αν κλείσουν τα ΕΛΤΑ θα εξυπηρετηθούν ιδιωτικές εταιρείες».

Πηγή: cnn.gr