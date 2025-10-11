Μαρινάκης για Τσίπρα: «Ο δημιουργός της πολιτικής τερατογένεσης έρχεται να σώσει την Ελλάδα»

«O κόσμος δεν έχει ανάγκη από σωτήρες», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σύγκρινε την πορεία της οικονομίας επί της κυβερνήσεως Τσίπρα με τα πεπραγμένα της παρούσας κυβέρνησης, λέγοντας: «Επί των ημερών του κ. Τσίπρα ήταν η 27η χώρα στην Ευρώπη των 27 σε ρυθμούς ανάπτυξης, ήταν 6 με 7 θέσεις κάτω στον κατώτατο μισθό από ότι είναι σήμερα, είχε 35% χαμηλότερο κατώτατο μισθό και 30% μέσο μισθό.

Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια χώρα που έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη, σταθερά σε χρόνια που δε "βρέχει" ανάπτυξη στην Ευρώπη, τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών, 35% πάνω των κατώτατο μισθό και 30% πάνω τον μέσο μισθό, το 2026 θα είμαστε η πρώτη χώρα σε αύξηση ρυθμού επενδύσεων».

«Η προηγούμενη κυβέρνηση αντίθετα δημιούργησε κρίσεις»

Παράλληλα, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα» και τη Φαίη Μαυραγάνη, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση από την 1/1/2026 προχωρά σε μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση ενώ μεγάλη μεταρρύθμιση γίνεται και στη Δικαιοσύνη.

Πρόσθεσε ότι στη σημερινή κυβέρνηση εντοπίζεται μια διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη. «Αυτή η κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί τις περισσότερες κρίσεις του σύγχρονου ελληνικού κράτους που καμία από αυτές δεν δημιούργησε» ανέφερε χαρακτηριστικά, αλλά έχουμε υποχρέωση να τις αντιμετωπίσουμε. «Η προηγούμενη κυβέρνηση αντίθετα δημιούργησε κρίσεις λόγω των ιδεοληψιών της» τόνισε.

«Η κυβέρνηση πρέπει να αποφύγει δύο μεγάλα λάθη»

Αναφερόμενος σε ονόματα που απάρτιζαν την κυβέρνηση Τσίπρα υπογράμμισε ότι «τους έβαλε όλους στην πρώτη γραμμή και τώρα τους πετάει σαν τρίχα από το ζυμάρι για τους δικούς του λόγους και έρχεται ο δημιουργός όλης αυτής της πολιτικής τερατογένεσης ως ένας Ευρωπαίος σύγχρονος πολιτικός να σώσει την Ελλάδα».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε επίσης ότι «η κυβέρνηση πρέπει να αποφύγει δύο μεγάλα λάθη:Το ένα είναι θεωρεί ότι όλα αυτά που λέω είναι δεδομένα για τον κόσμο και να μην απαντάει όταν δέχεται ερωτήσεις». Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «η κυβέρνηση δεν πρέπει να θεωρήσει ότι ο πήχης θα είναι ο όποιος κύριος Τσίπρας. Ο πήχης είναι τα προβλήματα της κοινωνίας».

«Δεν ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019 και του παρέδωσαν ένα Λουξεμβούργο, μια Ελβετία» είπε χαρακτηριστικά και επισήμανε ότι «το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι αυτόκλητους σωτήρες».

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi