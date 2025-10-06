Μαρινάκης για παραίτηση Τσίπρα: Την τελευταία φορά που μίλησε για θάλασσες, ψάχναμε για σωσίβια

Δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ήρθε το πρώτο σχόλιο για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα.

Ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος σε μια αποστροφή της δήλωσης Τσίπρα όπου μιλά για «ταξίδι σε νέες θάλασσες» είπε ότι «την τελευταία φορά που ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για θάλασσες ήταν το 2015 όταν είπε "βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας αλλά είμαστε λαός της θάλασσας και θα τα καταφέρουμε", την τελευταία φορά λοιπόν που μίλησε για θάλασσα ψάχναμε όλοι για σωσίβια».

