Μαρίνα Ζέας: Σκάφος εν πλω τυλίxθηκε στις φλόγες - Επιβάτης βούτηξε στη θάλασσα

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 31/8 στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά, όταν ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος με δύο επιβαίνοντες τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν πλω.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ένας από τους επιβάτες, στην προσπάθειά του να σωθεί, βούτηξε στη θάλασσα.

Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα το προσωπικό της Μαρίνας και δυνάμεις του Λιμενικού, που έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο πριν πάρει διαστάσεις.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο, που αποτυπώνει την ταχύτατη κινητοποίηση και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Δείτε το βίντεο εδώ:

thetoc.gr