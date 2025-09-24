Μαρίνα Τσιρώνη: Πένθος στη Μαλεσιάδα Βάλτου για το θάνατο της 62χρονης

Θρήνος σκόρπισε στη Μαλεσιάδα Βάλτου, καθώς έφυγε από τη ζωή η Μαρίνα Τσιρώνη, σε ηλικία 62 ετών.

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη Μαρίνα Τσιρώνη, σύζυγο Δημητρίου, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 62 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μαλεσιάδα Βάλτου.

Η σορός θα βρίσκεται στην Εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα από τις 9:30 π.μ., ώστε όσοι το επιθυμούν να μπορέσουν να αποδώσουν τον τελευταίο χαιρετισμό.

Την εκλιπούσα θρηνούν ο σύζυγος, τα παιδιά, η εγγονή, τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.