Μαρίνα Τσιρώνη: Πένθος στη Μαλεσιάδα Βάλτου για το θάνατο της 62χρονης

Μαρίνα Τσιρώνη: Πένθος στη Μαλεσιάδα Βάλτου για το θάνατο της 62χρονης
Θρήνος σκόρπισε στη Μαλεσιάδα Βάλτου, καθώς έφυγε από τη ζωή η Μαρίνα Τσιρώνη, σε ηλικία 62 ετών.

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη Μαρίνα Τσιρώνη, σύζυγο Δημητρίου, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 62 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μαλεσιάδα Βάλτου.

Η σορός θα βρίσκεται στην Εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα από τις 9:30 π.μ., ώστε όσοι το επιθυμούν να μπορέσουν να αποδώσουν τον τελευταίο χαιρετισμό.

Την εκλιπούσα θρηνούν ο σύζυγος, τα παιδιά, η εγγονή, τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Τρόμος για ηλικιωμένο στο Ζαγόρι: Δέχθηκε επίθεση από αρκούδα στην αυλή το σπιτιού του

Τρόμος για ηλικιωμένο στο Ζαγόρι: Δέχθηκε επίθεση από αρκούδα στην αυλή το σπιτιού του

Τον απόλυτο εφιάλτη βίωσε ένας ηλικιωμένος στο Ζαγόρι, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από αρκούδα στην αυλή το σπιτιού του

24 Σεπ 2025

Ετικέτες: θάνατος, ΜΑΛΕΣΙΑΔΑ ΒΑΛΤΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΙΡΩΝΗ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;