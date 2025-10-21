Μαρίνα Ρισβά - Πατακοπούλου: «Υποκριτικό το "ευχαριστώ" του δημάρχου Ναυπάκτου»

Νέες βολές κατά του δημάρχου Ναυπάκτου Βασίλη Γκίζα εξαπέλυσε η παραιτηθείσα αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Μαρίνα Ρισβά Πατακοπούλου, χαρακτηρίζοντας υποκριτικό το «ευχαριστώ» του για τη συνεργασία.

Μετά τη σύντομη γραπτή δήλωση του δημάρχου, η πρώην αντιδήμαρχος που είχε εξηγήσει τους λόγους της παραίτησής της, επανήλθε καταγγέλλοντας ότι δεν υπήρξε ουσιαστική, ειλικρινής και θεσμικά σεβαστή συνεργασία μεταξύ τους. «Ο κόσμος της Ναυπακτίας, όμως, ξέρει πια να ξεχωρίζει τα ψεύτικα χαμόγελα από την αλήθεια και την υποκρισία από την προσφορά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η απάντηση στη δήλωση του δημάρχου Ναυπακτίας:

«Διάβασα με προσοχή την ανακοίνωση του κ. Δημάρχου σχετικά με την παραίτησή μου.

Το «ευχαριστώ» που αναφέρει, είναι, δυστυχώς, υποκριτικό. Διότι συνεργασία ουσιαστική, ειλικρινής και θεσμικά σεβαστή δεν υπήρξε ποτέ. Υπήρξε απλώς μία τυπική συνύπαρξη, συχνά γεμάτη παρακάμψεις, σιωπές και απαξίωση προσπαθειών που έγιναν με αυταπάρνηση για τον άνθρωπο.

Το αληθινό ευχαριστώ που όφειλε να ειπωθεί, δεν είναι προς το πρόσωπό μου, είναι προς το έργο, προς τους εθελοντές, τους δωρητές και τους ανθρώπους που με πίστεψαν και στάθηκαν δίπλα στις κοινωνικές δομές της Ναυπακτίας.

Είναι προς εκείνους που είδαν τις αλλαγές, τα αποτελέσματα, τη διαφάνεια και το ήθος με το οποίο λειτούργησαν οι Δομές αυτά τα δύο χρόνια.

Δεν περίμενα φιλοφρονήσεις.

Περίμενα Σεβασμό ΟΧΙ προσποιητό λόγο μετά την αποχώρησή μου.

Η ευγνωμοσύνη δεν εκφράζεται με δημόσια λόγια, αλλά με θεσμική συνέπεια, και αυτή, δυστυχώς, δεν υπήρξε.

Ο κόσμος της Ναυπακτίας, όμως, ξέρει πια να ξεχωρίζει τα ψεύτικα χαμόγελα από την αλήθεια και την υποκρισία από την προσφορά.

Ρισβά Πατακοπούλου Μαρίνα

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος

τ. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας Δήμου Ναυπακτίας