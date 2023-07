Μαρία Σάκκαρη – Μάρτα Κόστγιουκ: Προσωρινή αναβολή λόγω βροχής στο Wimbledon

Ο αγώνας της Σάκκαρη με την Κόστγιουκ, ήταν να διεξαχθεί αρχικά χθες (04/07), αλλά εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης αναβλήθηκε για σήμερα Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα όμως, ο καιρός στο Λονδίνο δημιουργεί προβλήματα στο Wimbledon και το κορτ για το παιχνίδι της Ελληνίδας τενίστριας, είναι ακόμη καλυμμένο. Η ενημέρωση από τους διοργανωτές μάλιστα, αναφέρει ότι ο αγώνας δεν θα ξεκινήσει πριν τις 14:30, όπως αναφέρει το newsit.gr

A shower ☔️ to start the day at Wimbledon waiting for Sakkari v Kostyuk court 2 then Court 3 to watch @Unique_Tennis George Loffhagen v Rune to finish 💪🎾 pic.twitter.com/dXcF68OqoW

— Jo Durie (@Jodurie) July 5, 2023