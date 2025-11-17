Μαρία Παπαγεωργίου: «Συγχαρητήρια στο 5ο ΓΕΛ Αγρινίου για τη σπουδαία διάκριση στον 7ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό»

Το 5ο ΓΕΛ Αγρινίου επισκέφτηκε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μαρία Παπαγεωργίου, για να συγχαρεί από κοντά τους μαθητές, για τη σπουδαία διάκριση στον 7ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου» με το ντοκιμαντέρ «Το Πάρκο μας… Μια Διαδρομή Μνήμης και Πολιτισμού».

Ακολουθεί ο χαιρετισμός της κ. Παπαγεωργίου:

«Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, για να σας συγχαρώ για τη σπουδαία διάκριση που πετύχατε στον 7ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό “Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου”.

Το πρώτο βραβείο που κατακτήσατε αποτελεί μεγάλη τιμή όχι μόνο για το σχολείο σας, αλλά και για ολόκληρη την πόλη του Αγρινίου. Είναι μια διάκριση που μας γεμίζει χαρά, συγκίνηση και αισιοδοξία.

Η τοπική ιστορία και η κοινωνική μνήμη είναι θεμέλια της ταυτότητάς μας. Όταν οι νέοι άνθρωποι τις φωτίζουν με τη δημιουργικότητα και την έρευνά τους, τότε η μνήμη δεν μένει πίσω — γίνεται δύναμη προόδου.

Το έργο σας αποδεικνύει ότι η ιστορία του τόπου μπορεί να επιστρέψει ως άρωμα και έμπνευση μέσα από μια γενιά που ξέρει να ερευνά, να αφηγείται και να δημιουργεί. Θέλω να εκφράσω τα θερμότερα συγχαρητήριά μου σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν σε αυτή τη δημιουργική προσπάθεια, στους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα τους με αγάπη, έμπνευση και επιστημονική καθοδήγηση, καθώς και σε όλους τους συμπολίτες μας που συνέβαλαν στην επιτυχία της.

Η διάκρισή σας είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, αγάπης για την πόλη και αφοσίωσης στο στόχο. Νιώθω ιδιαίτερη υπερηφάνεια γιατί αποδεικνύετε στην πράξη ότι η πόλη μας διαθέτει

νέους ανθρώπους με ταλέντο, όραμα και πίστη στις αξίες του πολιτισμού και της γνώσης.

Είστε η πιο ελπιδοφόρα πλευρά του τόπου μας. Αναδείξατε με ευαισθησία την ιστορία ενός χώρου που συνδέεται βαθιά με τη μνήμη και τον πολιτισμό του Αγρινίου. Μέσα από τη δική σας ματιά, το Παπαστράτειο Πάρκο δεν είναι απλώς ένας χώρος πρασίνου, αλλά ένας ζωντανός φορέας ιστορίας, συναισθημάτων και ανθρώπινων εμπειριών.

Ο Δήμος Αγρινίου θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε τρόπο τις παιδαγωγικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες των σχολείων μας, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από τη νέα γενιά οικοδομούμε το μέλλον της πόλης μας — ένα μέλλον δημιουργικό, συμμετοχικό και φωτεινό.

Συνεχίστε, παράλληλα με τα μαθήματά σας, να ανιχνεύετε και να αφηγείστε την ιστορία της πόλης μας με τη δύναμη, τη φαντασία και την ευαισθησία της νιότης σας. Είναι το πιο πολύτιμο μάθημα που μπορείτε να προσφέρετε σε όλους εμάς, που η καθημερινότητα συχνά δεν μας αφήνει τον χρόνο για έρευνα και στοχασμό».