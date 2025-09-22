Μαρία Μπεκατώρου: «Το κεφάλαιο "παιδί" έχει κλείσει για εμένα»

Η Μαρία Μπεκατώρου σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του The Chase, μίλησε για την απόφασή της να φύγει από την παρουσίαση εκπομπών και να εισχωρήσει στον χώρο της ψυχαγωγίας, αλλά και, μίλησε εξομολογητικά για την προσωπική της ζωή με τον σύζυγό της και την προσπάθειά τους να αποκτήσουν παιδί.

Η αποκάλυψη για την τηλεόραση

Η Μαρία Μπεκατώρου λοιπόν, αρχικά, μίλησε για το άγχος της σχετικά με τις εκπομπές infotainment, λέγοντας: «Η περίοδος της παρουσίασης σε εκπομπή έχει τελειώσει γα εμένα, δεν το αποποιώ γιατί είναι σαν να προσβάλλεις τους ανθρώπους που σε εμπιστεύτηκαν, αλλά θεωρώ ότι ο δρόμος με έχει φέρει εδώ και μου αρέσει. Όταν σας βλέπω στην τηλεόραση να σχολιάζετε κάποια θέματα δύσκολα, σας σκέφτομαι, είναι πολλά».

