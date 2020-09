Μαρία Μπακοδήμου – Τρύφωνας Σαμαράς: Τους “τσακώσαμε” στα γυρίσματα του “Style Me Up” (pics,video)

To GNTM μόλις απέκτησε σοβαρό αντίπαλο μιας και σύντομα θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το νέο show μόδας του Open TV, Style Me Up! Πρόκειται για ένα καθημερινό παιχνίδι μόδας, μεταμορφώσεων και αλλαγής στυλ, το οποίο θα παρακινεί γυναίκες και άντρες που θέλουν να αλλάξουν την εμφάνισή τους, να αλλάξουν το στυλ τους και να δουν τον εαυτό τους να μεταμορφώνεται στην καλύτερη εκδοχή του.

Στην παρουσίαση θα βρίσκεται η έμπειρη Μαρία Μπακοδήμου, ενώ η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από τρία αγαπημένα πρόσωπα με μακρά πορεία στο χώρο της μόδας: την Υβόννη Μπόσνιακ, τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τον Γιάννη Λάσκο. Και οι τρεις έχουν έναν στόχο: Να εντοπίσουν τους παίκτες που επιθυμούν μια ριζική αλλαγή και να τους βοηθήσουν να πετύχουν τη «μεταμόρφωση» που ονειρεύονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βασικός σύμμαχος κάθε παίκτη στη διαδρομή για να συναντηθεί με τον νέο του εαυτό και την ανανεωμένη του αυτοπεποίθηση, θα είναι ο beauty expert του «Style Me Up», Τρύφωνας Σαμαράς.

Για την ώρα η ημερομηνία της πρεμιέρας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί αν και πιθανότατα να γίνει μέσα στον Σεπτέμβρη. Οι προετοιμασίες, ωστόσο, για την πρεμιέρα είναι πυρετώδεις και τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει, με τους συντελεστές να είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για το νέο τους επαγγελματικό εγχείρημα.

Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε το γύρισμα των τίτλων αρχής του Style Me Up και το TLIFE ήταν εκεί! Η Μαρία Μπακοδήμου, εμφανώς ανανεωμένη και πιο όμορφη από ποτέ, έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, ενώ η Υβόννη Μπόσνιακ, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο Γιάννης Λάσκος και ο Τρύφωνας Σαμαράς έδειξαν για μία ακόμα φορά τον επαγγελματισμό τους, ακολουθώντας κατά γράμμα τις σκηνοθετικές οδηγίες.

Δες τις φωτογραφίες και τα βίντεο:

tlife.gr

Χωρίς επισκεπτήρια τα νοσοκομεία – Ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται – Τι αναφέρει η Κοινή Υπουργική Απόφαση