Μαρία Μπακοδήμου: Έκπληξη για τα γενέθλιά της στις πρόβες του Just The 2 Of Us! (VIDEO)

Όπως μας ενημέρωσε η Δέσποινα Βανδή μέσα από τα Instagram Stories της, σήμερα ξεκίνησαν οι πρόβες για το μουσικό show Just The 2 Of Us! Οι τέσσερις κριτές και ο παρουσιαστής έβαλαν τα καλά τους για να κάνουν πρόβες, με σκοπό να είναι όλα άψογα στην πρεμιέρα του show, το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 21:00. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, η οποία θα κάτσει σε μία από τις θέσεις της κριτικής επιτροπής, μοιράστηκε μαζί μας ένα στιγμιότυπο από τη σημερινή μέρα, με πρωταγωνίστρια… την Μαρία Μπακοδήμου!

Βλέπεις, η γοητευτική παρουσιάστρια και κριτής έχει σήμερα τα γενέθλιά της και οι συνεργάτες της έκαναν έκπληξη στο πλατό του show! Η Δέσποινα Βανδή της τραγούδησε το Happy Birthday και η Μαρία συγκινήθηκε μόλις άκουσε την κολλητή της να της τραγουδά!

Χρόνια Πολλά Μαρία!