Μαρία Κορινθίου: Μαγεμένη με την Ευρυτανία στην 28η Οκτωβρίου – «Έχω τρελαθεί από την ομορφιά!»

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Μια μικρή απόδραση στο Καρπενήσι και στα γραφικά χωριά της Ευρυτανίας επέλεξε να κάνει η Μαρία Κορινθίου με αφορμή τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Η ηθοποιός έδειξε τον ενθουσιασμό της για την απαράμιλλη φυσική γοητεία της περιοχής, η οποία την κέρδισε από την πρώτη στιγμή.

Μέσα από αναρτήσεις της στα κοινωνικά δίκτυα, μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι, συνοδεύοντάς τες με θερμά σχόλια για τον νομό. Χαρακτηριστικά έγραψε: «Νομός Ευρυτανίας – Καρπενήσι, όλα τα υπέροχο χωριά, την ιστορική Ιερά Μονή Προυσού, αρχηγείο του Καραϊσκάκη αλλά και τις οροσειρές της Πίνδου με δάση γεμάτη από έλατα και πλατάνια, που έχω τρελαθεί από την ομορφιά»

Κατά τη διάρκεια της περιήγησής της, η Μαρία Κορινθίου επισκέφθηκε την Παναγία Προυσιώτισσα, ενώ έκανε στάση σε εμβληματικά σημεία όπως το Κρίκελλο και φυσικά το ίδιο το Καρπενήσι. Με τις φωτογραφίες της ανέδειξε όχι μόνο τις εντυπωσιακές τοποθεσίες, αλλά και τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων και τον αυθεντικό χαρακτήρα της ευρυτανικής φύσης.

Φωτογραφίες αρχείο: Instagram/@mariakorinthiou

