Μαρία Καλάβρια για Γωγώ Μαστροκώστα: «Είναι αρκετά καλά, περνάει ένα πρόβλημα που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν»

Η Μαρία Καλάβρια παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα. Μεταξύ άλλων, η Μαρία Καλάβρια αναφέρθηκε στη στην προσωπική της ζωή, στην καλή της φίλη, Γωγώ Μαστροκώστα, αλλά και στον πρώην σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Η Γωγώ είναι από τις καλύτερες και αγαπημένες μου φίλες και εννοείται ότι την βλέπω κάθε εβδομάδα. Είναι αρκετά καλά, περνάει ένα πρόβλημα που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν και είχε βγει νικήτρια. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, απλώς χρειάζεται λίγο χρόνος, κάνει τις θεραπείες της, είναι μια χαρά και όλα θα επανέλθουν κανονικά», είπε αρχικά η Μαρία Καλάβρια.

«Δεν έχω τίποτα στην προσωπική μου ζωή πέρα από τα δύο μου σκυλιά. Νομίζω ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα με την προσωπική μου ζωή, δεν βάζω νερό στο κρασί μου εύκολα», αποκάλυψε στη συνέχεια το πρώην μοντέλο.

Σχετικά με τις δηλώσεις που είχε κάνει πρόσφατη η Ιωάννα Τούνη για τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, η Μαρία Καλάβρια σχολίασε: «Είμαι πιο πολύ με τη μεριά του Δημήτρη επειδή κρατάει ένα χαμηλό προφίλ και δεν σχολιάζει. Δεν είναι ωραίο όταν έχει παιδί με έναν άνθρωπο να σχολιάζεις. Από εκεί και πέρα η Ιωάννα και η κάθε Ιωάννα είναι δικαίωμά της να σχολιάζει και να λέει ότι θέλει. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα το κρίνω, αλλά εγώ σαν Μαρία δεν θα το έκανα. Αυτό έχει να κάνει και με το επίπεδο των ανθρώπων».

Να θυμίσουμε ότι η Μαρία Καλάβρια και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο παρελθόν υπήρξαν ζευγάρι για τρία χρόνια, ωστόσο το 2020 αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

