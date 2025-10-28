Μαρία Δημάδη: Η Αγρινιώτισσα που έγινε σύμβολο θάρρους

Η Μαρία Δημάδη, η Αγρινιώτισσα ηρωίδα που θυσιάστηκε για την πατρίδα τη δεκαετία του 1940 και έγινε σύμβολο θάρρους και αυταπάρνησης για όλες τις γυναίκες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία.

Μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια του Αγρινίου. Πατέρας της, ο γυναικολόγος Κώστας Δημάδης και μητέρα της η Ερασμία Παναγοπούλου, κόρη του μεγαλέμπορα καπνού Παναγόπουλου. Η μικρή Μαρία μαθαίνει ξένες γλώσσες και πιάνο. Ζει μια ανέμελη ζωή.

Στα 19 της χρόνια παντρεύεται και αποκτά ένα κοριτσάκι. Ο γάμος δεν πάει καλά. Χωρίζει. Ο άντρας της, παίρνει το παιδί μακριά απ’ την μητέρα του. Η Μαρία θα δει την κόρη της όταν εκείνη θα είναι πια 16 ετών.

Την δεκαετία του ’30 αναγκάζεται να φύγει για την Γερμανία για ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η παραμονή της εκεί, της δίνει την ευκαιρία να εξασκήσει και να τελειοποιήσει τα γερμανικά της. Κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο δηλώνει εθελόντρια νοσοκόμα και συμμετέχει σε ομάδες γυναικών που έπλεκαν ρούχα για τους φαντάρους.

Εντάσσεται στο ΕΑΜ και οργανώνει την πρώτη του συνδιάσκεψη στο εξοχικό της σπίτι.

Το 1941 οι Γερμανοί καταλαμβάνουν το Αγρίνιο. Προσλαμβάνουν την Μαρία ως διερμηνέα στο Γερμανικό Φρουραρχείο.

Μια δουλειά που της δίνει την ευκαιρία να μεταφέρει απόρρητα μηνύματα των Γερμανών και σημαντικές πληροφορίες στους αντάρτες πάνω στα βουνά, και να αποφυλακίζει πατριώτες εξαφανίζοντας παράλληλα όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία που υπήρχαν για αυτούς.

Η έντονη μυστική της δράση είχε σαν αποτέλεσμα μεταξύ άλλων να στηθεί ενέδρα σε γερμανική αυτοκινητοπομπή στη Μυρτιά Αιτολωακαρνανίας το 1943.

Η Μαρία Δημάδη προδόθηκε λίγες μέρες πριν την αναχώρηση των Γερμανών. Άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας την συλλαμβάνουν και την εκτελούν μπροστά από τις φυλακές της Αγίας Τριάδας. Ήταν μόλις 37 ετών.

Για την Μαρία Δημάδη και κάθε γυναίκα που στήριξε τον αγώνα για την ελευθερία βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια της την ζωή. Γυναίκες – πρότυπα ανεξαρτησίας, έμπνευσης, δυναμισμού και εσωτερικής δύναμης.