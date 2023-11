Μαουρίσιο Ταρίκο: Αυτός είναι ο βοηθός του Πογέτ που είναι οχτώ μήνες απλήρωτος από την ΕΠΟ

Ο Μαουρίσιο Ταρίκο έχει γίνει μεγάλο θέμα συζήτησης μετά τις δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, Γκουστάβο Πογέτ. Συγκεκριμένα ο Ουρουγουανός αποκάλυψε πως ο Αργεντινός δεν είναι πληρωμένος εδώ και οκτώ μήνες και ως αποτέλεσμα αυτού δεν βρέθηκε στη σημερινή (13/11) προπόνηση της Εθνικής.

«Ενημερώνω πως ο Μαουρίσιο Ταρίκο δεν είναι εδώ γιατί είναι απλήρωτος για οκτώ μήνες, επομένως δεν είναι εδώ», ήταν συγκεκριμένα τα λόγια του πρώην τεχνικού της ΑΕΚ. Ποιος όμως είναι ο Μαουρίσιο Ταρίκο;

Η ποδοσφαιρική του καριέρα – Από την Αρχεντίνος Τζούνιορς μέχρι την Μπράιτον και τον μοναδικό του τίτλο

Ο Αργεντινός αγωνιζόταν ως αριστερό μπακ και ξεκίνησε την καριέρα του στην Αρχεντίνος Τζούνιορς, όπου έπαιξε και στα τμήματα υποδομής. Ωστόσο με την πρώτη ομάδα της Αρχεντίνος δεν είχε συμμετοχή. Από εκεί πήρε μεταγραφή στην Ίπσουιτς, στην οποία έκατσε τέσσερα χρόνια και μέτρησε 105 συμμετοχές και έξι γκολ.

Η εικόνα του στην Ίπσουιτς έκανε την Τότεναμ να τον αγοράσει, παίρνοντας την πρώτη του μεγάλη μεταγραφή. Στην ομάδα του Λονδίνου όμως είχε και έναν σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος τον ανάγκασε να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για οκτώ μήνες. Ο ίδιος μάλιστα σε δηλώσεις που είχε κάνει είχε υποστηρίξει πως πολλές φορές πίστεψε ότι η καριέρα του έχε τελειώσει.

«Πάντα είχα την ελπίδα της επιστροφής, αλλά εκείνη τη στιγμή ένιωθα έναν πόνο, τον οποίο δεν μπορούσα να αποφύγω. Είδα πολλούς γιατρούς στην Αγγλία, κάποιους στη Γερμανία, αλλά κανείς δεν ήξερε γιατί πονούσα», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων τον Μάιο του 2001.

Η άφιξη του Μάρτιν Ζολ το 2004 στην Τότεναμ, έφερε την αποχώρηση του Αργεντινού από την ομάδα, αφού ποτέ δεν μπόρεσε να τον πείσει. Μπορεί λοιπόν να έφυγε από τα «σπιρούνια», δεν έφυγε όμως από το Λονδίνο αφού ο Ταρίκο πήρε μεταγραφή στη Γουέστ Χαμ, με την οποία όμως μέτρησε μόλις μία συμμετοχή. Από εκεί και έπειτα η καριέρα του πήρε την κατιούσα, αφού αγωνίστηκε στην ιταλική Βιλασίμιους και από εκεί στην Μπράιτον, με την οποία κατέκτησε και έναν τίτλο, αυτόν του πρωταθλήματος της League One. Προπονητής τότε στους «γλάρους» μάλιστα ήταν ο Γκουστάβο Πογέτ.

Η προπονητική του καριέρα – Οι δύο θητείες στην Ελλάδα και η συνεργασία του με τον Πογέτ

Ο Ταρίκο δεν εργάστηκε ποτέ ως πρώτος προπονητής, αλλά πάντοτε ως βοηθός. Ξεκίνησε από τη Σαβόνα και από εκεί πήγε στην Μπράιτον, όπου συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Γκουστάβο Πογέτ. Έκτοτε όπου πήγαινε ο Ουρουγουανός, τον έπαιρνε μαζί του κι αυτό. Από τη Σάντερλαντ, την Μπέτις, τη Σένχουα, την Μπορντό και τώρα την Εθνική Ελλάδος.

Τον Οκτώβρη του 2015 έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, μια συνεργασία που δεν κατέληξε και με τον καλύτερο τρόπο, αφού αποχώρησε όσο κι αυτός όσο και ο Πογέτ. Ωστόσο σε μία ομάδα ο Αργεντινός αποφάσισε να μην τον ακολουθήσει. Συγκεκριμένα στην Λα Κατόλικα, ο Ταρίκο λόγω ενός τεστ covid, πήρε την απόφαση να μην πάει μαζί με τον Ουρουγουανό στη Χιλή.

