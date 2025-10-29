Μανούλα η Παρασκευή Κερασιώτη του GNTM – Οι τρυφερές φωτογραφίες με το μωράκι

Μανούλα για πρώτη φορά έγινε η Παρασκευή Κερασιώτη, με την πρώην παίκτρια του GNTM να ανακοινώνει τη γέννηση του γιου της με τρυφερές φωτογραφίες στο Instagram.

Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες από το μαιευτήριο, κρατώντας στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό της και έγραψε στη λεζάντα: «Δεν υπάρχουν λέξεις να εξηγήσω τι νιώθω γι’ αυτό και δεν θα γράψω πολλά. Όλα είναι μέσα σε αυτή τη φωτογραφία. Πόσο ευλογημένη νιώθω, πόσο ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε αυτό το πανέμορφο δώρο».

Η πρώην παίκτρια του GNTM διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της, λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Ανδρώνη. Το ζευγάρι δεν έχει παντρευτεί ακόμη, καθώς περίμενε τη γέννηση του παιδιού του.

Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, ο μικρός θα πάρει το όνομα Νικόλας, στη μνήμη του πατέρα της που έχει φύγει από τη ζωή.