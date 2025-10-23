18 oC

|

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, 2025

ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ

Ελλάδα

23 Οκτ 2025 | 11:10

Μάνος Χατζιδάκις: 100 χρόνια από τη γέννηση του «μάγου» της ελληνικής μουσικής

Μάνος Χατζιδάκις: 100 χρόνια από τη γέννηση του «μάγου» της ελληνικής μουσικής
Ζωντανός μέσα από τα έργα του παραμένει ο Μάνος Χατζιδάκις, ακριβώς 100 χρόνια μετά τη γέννησή του, ο άνθρωπος που κατάφερε να ενώσει το ρεμπέτικο με τη «μουσική που ονομάζουμε σοβαρή», την παράδοση με το μοντέρνο .

 

Μια ζωή στη μουσική

Ο Μάνος Χατζιδάκις γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1925 στην Ξάνθη και υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής.

Η μουσική του διαδρομή χαρακτηρίζεται από την ένωση της ελληνικής παράδοσης με δυτικά μουσικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα μοναδικό μουσικό ύφος που τον καθιέρωσε ως κορυφαίο συνθέτη.

Από τα δύσκολα χρόνια στην καλλιτεχνική ακμή

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του ήταν δύσκολα, καθώς η οικογένειά του αντιμετώπισε οικονομικές δυσχέρειες κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

Ο Χατζιδάκις εργάστηκε σε διάφορες δουλειές, όπως φορτοεκφορτωτής στο λιμάνι του Πειραιά και παγοπώλης στο εργοστάσιο του Φιξ. Παράλληλα, ξεκίνησε μαθήματα πιάνου και βιολιού, ενώ σπούδασε Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Η μουσική του πορεία ξεκίνησε με την ένταξή του στην Ορχήστρα των Χρωμάτων, ενώ συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες και ποιητές, όπως ο Νίκος Γκάτσος, με τον οποίο διατηρούσε στενή φιλία. Σημαντική στιγμή στην καριέρα του υπήρξε η σύνθεση του τραγουδιού «Χάρτινο το Φεγγαράκι» για την παράσταση «Λεωφόρος Ονείρων» του Θεάτρου Τέχνης, το οποίο τον καθιέρωσε στο ελληνικό κοινό.

Ο Μάνος Χατζιδάκις.

Μουσική κληρονομιά

Ο Χατζιδάκις συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, με έργα που συνδύαζαν την ελληνική μουσική παράδοση με δυτικά στοιχεία. Η μουσική του επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει γενιές μουσικών και ακροατών στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το 1960, το τραγούδι του «Τα Παιδιά του Πειραιά» από την ταινία «Ποτέ την Κυριακή» του Ζιλ Ντασσέν, κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, κάνοντάς τον τον πρώτο Έλληνα συνθέτη που έλαβε αυτή την τιμή. Ωστόσο, ο Χατζιδάκις αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την αρνητική εικόνα της Αθήνας που παρουσίαζε η ταινία.

Με τη Νανά Μούσχουρη.

Πολιτική σκέψη και δημιουργία

Εκτός από τη μουσική του δραστηριότητα, ο Χατζιδάκις ήταν ενεργός πολιτικά και κοινωνικά. Η πολιτική του σκέψη και στάση αντικατοπτρίζονται στα έργα του, ενώ η στάση του απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα ήταν πάντα ευαίσθητη και στοχαστική. Μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974, ανέλαβε ηγετικές θέσεις στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Εθνική Λυρική Σκηνή και την ΕΡΤ, προωθώντας την ελληνική μουσική και πολιτιστική κληρονομιά.

Ο Μάνος Χατζιδάκις υπήρξε μια πολυδιάστατη προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και πολιτιστική κληρονομιά. Η μουσική του συνεχίζει να μας εμπνέει και να μας συγκινεί, ενώ η σκέψη του παραμένει επίκαιρη και διαχρονική.

Πηγή: cnn.gr
Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις παράνομες επιδοτήσεις - Ογκώδης η δικογραφία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις παράνομες επιδοτήσεις - Ογκώδης η δικογραφία

Ογκώδης η δικογραφία στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

23 Οκτ 2025

Ετικέτες: 100 ΧΡΟΝΙΑ, ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ, Σαν σήμερα

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Φετίχ να ανασκάπτονται συνεχώς οι δρόμοι στην Ελλάδα - Τι συμβαίνει τώρα στο Αγρίνιο

Παναιτωλικός: Το Σάββατο οι «Warriors» ταξιδεύουν στην Αθήνα

Στην Πάτρα η Σταρακά με Γιώργο Παπανδρέου σε εκδήλωση του Ιδρύματος «Ανδρέα Παπανδρέου»

Αγρίνιο: Με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Αιτ/νίας υλοποιήθηκε το 1ο Youth Festival

Αγρίνιο: Στα χέρια της Άμεσης Δράσης άνδρας με στιλέτο

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

23-10-25
Πέμπτη 23-10-2025 | Αρ. φύλ. 6134
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ
Ελλάδα
Γκάζι: Η ανακοίνωση του Ευαγγελισμού για τη νεκρή 16χρονη - «Τηρήσαμε τα πρωτόκολλα»

Γκάζι: Η ανακοίνωση του Ευαγγελισμού για τη νεκρή 16χρονη - «Τηρήσαμε τα πρωτόκολλα»

Μάνος Χατζιδάκις: 100 χρόνια από τη γέννηση του «μάγου» της ελληνικής μουσικής

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις παράνομες επιδοτήσεις - Ογκώδης η δικογραφία

Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή σε γυμναστήριο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Σχετικά Άρθρα

Γκάζι: Η ανακοίνωση του Ευαγγελισμού για τη νεκρή 16χρονη - «Τηρήσαμε τα πρωτόκολλα»
Ελλάδα

Γκάζι: Η ανακοίνωση του Ευαγγελισμού για τη νεκρή 16χρονη - «Τηρήσαμε τα πρωτόκολλα»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις παράνομες επιδοτήσεις - Ογκώδης η δικογραφία
Αστυνομικά Νέα, Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις παράνομες επιδοτήσεις - Ογκώδης η δικογραφία

Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή σε γυμναστήριο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος
Ελλάδα

Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή σε γυμναστήριο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση του δυστυχήματος - Ερευνώνται τυχόν ευθύνες ιατροδικαστών
Ελλάδα

Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση του δυστυχήματος - Ερευνώνται τυχόν ευθύνες ιατροδικαστών

Ένα βρέφος μόλις 30 ημερών πέθανε στη Λάρισα την Πέμπτη (23.10.25). 
Ελλάδα

«Έσβησε» βρέφος 30 ημερών στη Λάρισα - Το νεογέννητο έμενε με τη γιαγιά του