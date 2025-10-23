Μάνος Χατζιδάκις: 100 χρόνια από τη γέννηση του «μάγου» της ελληνικής μουσικής

Ζωντανός μέσα από τα έργα του παραμένει ο Μάνος Χατζιδάκις, ακριβώς 100 χρόνια μετά τη γέννησή του, ο άνθρωπος που κατάφερε να ενώσει το ρεμπέτικο με τη «μουσική που ονομάζουμε σοβαρή», την παράδοση με το μοντέρνο .

Μια ζωή στη μουσική

Ο Μάνος Χατζιδάκις γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1925 στην Ξάνθη και υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής.

Η μουσική του διαδρομή χαρακτηρίζεται από την ένωση της ελληνικής παράδοσης με δυτικά μουσικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα μοναδικό μουσικό ύφος που τον καθιέρωσε ως κορυφαίο συνθέτη.

Από τα δύσκολα χρόνια στην καλλιτεχνική ακμή

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του ήταν δύσκολα, καθώς η οικογένειά του αντιμετώπισε οικονομικές δυσχέρειες κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

Ο Χατζιδάκις εργάστηκε σε διάφορες δουλειές, όπως φορτοεκφορτωτής στο λιμάνι του Πειραιά και παγοπώλης στο εργοστάσιο του Φιξ. Παράλληλα, ξεκίνησε μαθήματα πιάνου και βιολιού, ενώ σπούδασε Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Η μουσική του πορεία ξεκίνησε με την ένταξή του στην Ορχήστρα των Χρωμάτων, ενώ συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες και ποιητές, όπως ο Νίκος Γκάτσος, με τον οποίο διατηρούσε στενή φιλία. Σημαντική στιγμή στην καριέρα του υπήρξε η σύνθεση του τραγουδιού «Χάρτινο το Φεγγαράκι» για την παράσταση «Λεωφόρος Ονείρων» του Θεάτρου Τέχνης, το οποίο τον καθιέρωσε στο ελληνικό κοινό.

Μουσική κληρονομιά

Ο Χατζιδάκις συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, με έργα που συνδύαζαν την ελληνική μουσική παράδοση με δυτικά στοιχεία. Η μουσική του επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει γενιές μουσικών και ακροατών στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το 1960, το τραγούδι του «Τα Παιδιά του Πειραιά» από την ταινία «Ποτέ την Κυριακή» του Ζιλ Ντασσέν, κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, κάνοντάς τον τον πρώτο Έλληνα συνθέτη που έλαβε αυτή την τιμή. Ωστόσο, ο Χατζιδάκις αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την αρνητική εικόνα της Αθήνας που παρουσίαζε η ταινία.

Πολιτική σκέψη και δημιουργία

Εκτός από τη μουσική του δραστηριότητα, ο Χατζιδάκις ήταν ενεργός πολιτικά και κοινωνικά. Η πολιτική του σκέψη και στάση αντικατοπτρίζονται στα έργα του, ενώ η στάση του απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα ήταν πάντα ευαίσθητη και στοχαστική. Μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974, ανέλαβε ηγετικές θέσεις στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Εθνική Λυρική Σκηνή και την ΕΡΤ, προωθώντας την ελληνική μουσική και πολιτιστική κληρονομιά.

Ο Μάνος Χατζιδάκις υπήρξε μια πολυδιάστατη προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και πολιτιστική κληρονομιά. Η μουσική του συνεχίζει να μας εμπνέει και να μας συγκινεί, ενώ η σκέψη του παραμένει επίκαιρη και διαχρονική.

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi