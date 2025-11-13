Μαμά αρκούδα με το μικρό της ψαρεύουν στον Αώο

Τρυφερές φωτογραφίες με μαμά αρκούδα να ψαρεύει με το μικρό της, στα νερά του ποταμού Αώου, κατά τον χειμώνα του 2025.

Τις σχετικές φωτογραφίες ανάρτησε η ομάδα Πρωτοβουλία για την Προστασία και Ανάδειξη της χαράδρας του Αώου.

Στην ανάρτηση αναφέρεται:

Αρκούδα (Ursus arctos) με το μικρό της ψαρεύει στον Αώο απέναντι και κοντά σε μία από τις παράνομες τσιμεντώσεις της κοίτης του ποταμού (Χειμώνας 2025).

Το εντυπωσιακό αυτό είδος ζώου, στην Ελλάδα προστατεύεται αυστηρώς, σύμφωνα με αρκετές νομοθεσίες αλλά και από τη Σύμβαση της Βέρνης. Οι νομοθεσίες απαγορεύουν την όχληση των αρκούδων και ειδικότερα τη καταστροφή των ενδιαιτημάτων που καταλαμβάνουν κατά τη περίοδο αναπαραγωγής, ανατροφής των μικρών αλλά και τη χειμερία νάρκη.

Η δυσμενής κατάσταση διατήρησης του είδους συνδέεται άρρηκτα με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης των υποδομών, η λαθροθηρία αλλά και τα οδικά ατυχήματα καθιστούν επισφαλή την ευημερία και επιβίωσή τους.

Σύμφωνα με τη λίστα της IUCN η καφέ αρκούδα (Ursus arctos), της οποίας σπίτι είναι και η περιοχή μας κρίνεται ως τρωτό είδος. Έρευνα που διεξήχθη τοποθετώντας κάμερες στην περιοχή του Αώου κατέδειξε ότι υπήρξε καταγραφή του είδους σε αρκετά σημεία της ευρύτερης περιοχής ενώ υπήρξε και καταγραφή μικρών.

Οι περιοχές εξάπλωσης του είδους στην Ελλάδα περιορίζονται στην Ροδόπη και την Πίνδο, καθιστώντας μας υπεύθυνους για τη διασφάλιση του είδους όχι μόνο για τη περιοχή μας αλλά και για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.