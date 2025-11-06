Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1: Ο Τζούριτσιτς λύτρωσε το «Τριφύλλι» στο 86′!

Με γκολ του Φίλιπ Τζούριτσιτς στο 86′, ο Παναθηναϊκός απέδρασε με σπουδαία νίκη (1-0) από τη Σουηδία απέναντι στη Μάλμε, κάνοντας σημαντικό βήμα πρόκρισης στο Europa League.

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα, η κατοχή ήταν σχετικά μοιρασμένη, με τους γηπεδούχους να επιχειρούν να ελέγξουν τον ρυθμό. Στο 8′ είχαν την πρώτη τους μεγάλη ευκαιρία, με σουτ του Ρόσενγκρεν έξω από την περιοχή το οποίο απέκρουσε δύσκολα ο Λαφόν. Δευτερόλεπτα αργότερα, μετά το κόρνερ που ο ίδιος έδωσε, ο Γάλλος έκανε μία σπουδαία επέμβαση σε κεφαλιά του Τζούριτς που κόντραρε στον Κώτσιρα.

Στο 18′, ο Τσιριβέγια “έκλεψε” κοντά στην αντίπαλη περιοχή, τροφοδότησε τον Σφιντέρσκι κι εκείνος ανετράπη από τον Μποσούλατζιτς, με την διαιτητή να δίνει πέναλτι. Ο Πολωνός ανέλαβε την εκτέλεση όμως νικήθηκε από τον Έλμποργκ, με το 0-0 να διατηρείται.

Στο 38′ οι Σουηδοί βγήκαν τρεις εναντίον ενός σε μία άκρως επικίνδυνη αντεπίθεση, όμως η καθυστέρησή τους στη συνεννόηση και η αμυντική προσπάθεια του Πάλμερ-Μπράουν δεν τους επέτρεψαν να φτάσουν καν σε τελική προσπάθεια. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Λαφόν έκανε νέα μεγάλη απόκρουση, αυτήν τη φορά σε κεφαλιά που πήρε αμαρκάριστος ο Γιάνσον μέσα στη μεγάλη περιοχή.

Δεύτερο ημίχρονο

Οι Σουηδοί ξεκίνησαν το δεύτερο μέρος με διάθεση να επιβληθούν και είχαν μία πρώτη καλή στιγμή με τον Εκόνγκ στο 49′. Δεκατέσσερα λεπτά μετά, ο Πάντοβιτς βρέθηκε απέναντι από το τέρμα στην μικρή περιοχή, ανετράπη πριν εκτελέσει, όμως ο διαιτητής είπε «παίζετε», εν μέσω διαμαρτυριών του Παναθηναϊκού.

Στο 67′, ο Τζούριτσιτς έστρωσε την μπάλα για τον Τετέ στα όρια της περιοχής, εκείνος έπιασε ένα φανταστικό πλάσε, αλλά είδε την μπάλα να σταματάει στη συμβολή των δοκών του Έλμποργκ. Ακολούθησε ακόμα μία σημαντική στιγμή τρία λεπτά μετά, με τον Πάντοβιτς να μην μπορεί να εκτελέσει από κοντά μετά από σέντρα του Τετέ και τον Κυριακόπουλος να σουτάρει στο “ριμπάουντ”, αλλά να βλέπει την μπάλα να κοντράρει πριν φύγει εκτός.

Οι “πράσινοι” ήταν σημαντικά ανεβασμένοι στο τελευταίο μισάωρο με την είσοδο του Τσέριν και προσπάθησαν να πετύχουν το γκολ της νίκης. Εν τέλει τα κατάφεραν στο 86′, όταν μετά από μία σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Τσέριν μπήκε στη φάση, η μπάλα κόντρα και στρώθηκε στον Τζούριτσιτς, ο οποίος από θέση βολής σούταρε και νίκησε τον Έλμποργκ για το 1-0.

Μάλμε (Άνες Μράβατς): Έλμποργκ, Στρίγκερ, Γιόνσον, Τζούριτς, Μπουσανέλο, Ρόσενγκρεν (90’+2′ Λεβίκι), Μπουσούλατζιτς (66′ Μπεργκ), Σκόγκμαρ, Εκόνγκ (66′ Σουμά), Μπολίν (83′ Χόλμκουιστ), Χακσαμπάνοβιτς.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρας, Σιώπης (60′ Τσέριν), Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Τζούριτσιτς, Τετέ (83′ Μπακασέτας), Σφιντέρσκι (46′ Πάντοβιτς).

