Μαλεζάς: «Τα λάθη στο καλό μας διάστημα μας στοίχισαν»

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Στα πρώτα λεπτά δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, δεν είχαμε ένταση στα μαρκαρίσματα μας και δώσαμε χώρο στον αντίπαλο να δημιουργήσει, κάτι που το έκανε. Μετά το γκολ προσπαθήσαμε να πιέσουμε, βρήκαμε κάποιες προϋποθέσεις, αλλά δεν τις τελειώσαμε όπως έπρεπε. Στο δεύτερο ημίχρονο, μπήκαμε καλά, αλλά τα λάθη είναι και αυτά μέσα στο παιχνίδι και δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι στο διάστημα που ήμασταν καλοί.

Πρέπει να δούμε τα λάθη που έχουμε κάνει και να βελτιωθούμε σε αυτά, αλλά και να εξελίσσουμε όλα τα θετικά αυτά που έγιναν σε αυτό το διάστημα. Δεν είναι ώρα να εστιάσουμε κάπου συγκεκριμένα, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά»

sdna.gr