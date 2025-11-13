Μακρυνεία: Ο Εσπερινός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στο Κάτω Κεράσοβο

Στην Ακολουθία του Εσπερινού της εορτής του Αγίου Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου χοροστάτησε το απόγευμα της Τετάρτης 12ης Νοεμβρίου 2025 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, στον πανηγυρίζοντα ομώνυμο Ιερό Ναό που βρίσκεται στην κοινότητα Κάτω Κεράσοβο, της Αρχιερατικής Περιφέρειας Μακρυνείας.

Συμμετείχαν Ιερείς της ευρύτερης περιοχής, με επικεφαλής τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρχιμ. Λαυρέντιο Καρανάσιο και τον Αρχιερατικό Επίτροπο Μακρυνείας, Αρχιμ. Σιλουανό Ψιλλιά. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Αρχιμ. Λαυρέντιος Καρανάσιος.

Ακολούθησε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στους δρόμους του Κάτω Κεράσοβου, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Αγρινίου και τη συμμετοχή των πιστών, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Ζώης και εκπρόσωποι των τοπικών δημοτικών και λοιπών αρχών.