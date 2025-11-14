Μακρυνεία: Η εορτή του Αποστόλου Φιλίππου στη Γραμματικού

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό στην Γραμματικού Μακρυνείας, η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας τίμησε με λαμπρότητα την εορτή του Αποστόλου Φιλίππου.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας:

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αποστόλου Φιλίππου στην Γραμματικού Μακρυνείας χοροστάτησε στην Ακολουθία του Εσπερινού, το απόγευμα της Πέμπτης 13ης Νοεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Πρωτοπρ. Ιωάννης Μυζήθρας, Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Παπαδατών Μακρυνείας. Ακολούθησε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φιλίππου στους δρόμους του χωριού, με την συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Αγρινίου και των μελών των Πολιτιστικών Συλλόγων των κωμοπόλεων της Μακρυνείας που συμμετείχαν και προσέδωσαν πανηγυρικό και χαρμόσυνο χαρακτήρα, τόσο στον Εσπερινό όσο και στην Ιερά Λιτανεία.

Αμέσως μετά, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε την Ακολουθία του Αγιασμού για τα εγκαίνια της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων που ανακαινίσθηκε και παραχωρήθηκε από τον Δήμο Αγρινίου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γραμματικούς και παρακολούθησε μαζί με τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου την πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου.

Το πρωί της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και προεξήρχε της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας. Κατά το κήρυγμά του αναφέρθηκε στη συνάντηση του Ιησού Χριστού με τον Απόστολο Φίλιππο, όπως περιγράφεται στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας και στην φράση: «εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν», την οποία είπε ο Φίλιππος, όταν συνάντησε τον Ναθαναήλ.

Τόνισε, ότι ο Απόστολος Φίλιππος χαίρεται χαρά μεγάλη για την συνάντηση αυτή που αποτελεί κορυφαίο γεγονός για την ζωή του. Αυτή τη χαρά δεν την κρατά μόνο στα στενά όρια του εαυτού του, αλλά θέλει την μοιραστεί και με τους άλλους. «Ο Φίλιππος βρήκε τον Μεσσία και αυτό το γεγονός μεταμόρφωσε ολόκληρη τη ζωή του. Του προσέφερε πνευματική χαρά, αναφαίρετη και ανεκλάλητη και τον κατέστησε αγγελιοφόρο της χαράς, γιατί όποιος βρίσκει τον Χριστό ξέρει ότι έχει μέσα του πλέον τον Σωτήρα και Λυτρωτή του κόσμου. Όποιος βρίσκει τον Χριστό ενώνεται μαζί Του, μέσα από την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Ο Φίλιππος μία φορά γεύθηκε αυτήν την συνάντηση. Πόσες φορές εμείς οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος και οι αποτελούντες τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού δεν βιώνουμε αυτή την εμπειρία της συναντήσεως με τον Χριστό; Τούτη την ώρα, αδελφοί μου, μέσα στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τί άλλο βιώσαμε, παρά την συνάντησή μας με τον Χριστό. Και ο Χριστός μέσα στο Μυστήριο της Θείας

Ευχαριστίας δεν έρχεται μόνο να μας συναντήσει, αλλά να μας προσκαλέσει να γίνουμε ένα μαζί Του, κοινωνώντας το Σώμα Του και του Αίμα Του. Σήμερα, μέσα στη Θεία Λειτουργία θα μπορούσαμε και εμείς να πούμε «εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν», αφού Τον είδαμε να εισέρχεται στον κόσμο, μέσα από τον συμβολισμό της μικρής εισόδου. Τον είδαμε να κηρύττει, όταν ανοίχθηκε το Ιερό Ευαγγέλιο στον άμβωνα και ακούσαμε τον Λόγο Του και τη διδασκαλία Του. Τον είδαμε να θυσιάζεται για εμάς πάνω στην Αγία Τράπεζα, να ενταφιάζεται αλλά και να ανασταίνεται και να μας προσφέρει αυτό το αναστημένο Σώμα και Αίμα Του, για να

Το κοινωνήσουμε, μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης και να απολαύσουμε και να γευθούμε άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιο. «Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν»! Πόσες φορές δεν θα μπορούσαμε και εμείς να προβούμε σ' αυτήν την ομολογία, μέσα στην ευλογημένη εμπειρία της προσευχής; Διότι η προσευχή είναι η εναγώνιος προσπάθεια του ανθρώπου να αναζητήσει τον Πλάστη και Δημιουργό του, Θεό. Και Εκείνος ανταποκρίνεται σε αυτήν την αναζήτηση και έρχεται μέσα στην ευλογημένη αυτή προσευχητική κατάσταση, για να προσφέρει στον άνθρωπο και πάλι νόημα ζωής, χαρά και δύναμη.

«Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν»! Πόσες φορές δεν θα μπορούσαμε και εμείς να προβούμε σ’ αυτήν την ομολογία, κάθε φορά που μέσα στο μυστήριο της Εξομολογήσεως αρνηθήκαμε το αμαρτωλό παρελθόν μας, μετανοήσαμε με δάκρυα στα μάτια για τα πλήθη των αμαρτιών μας, εκζητώντας το έλεος του Θεού και προσβλέποντας στο απύθμενο πέλαγος της μακροθυμίας Του;

Το μυστήριο της Εξομολογήσεως είναι η συνάντηση του κάθε «Ασώτου Υιού» με τον Ουράνιο Πατέρα. Είναι η επιστροφή όλων μας από την μακρινή χώρα της αμαρτίας, που ο καθένας από εμάς εγκλωβίζεται. Ο δρόμος της επιστροφής αποτελεί την συνάντηση με τον Μεσσία. Και μέσα στο μυστήριο της Εξομολογήσεως δεν μας αναμένει ένας αυστηρός δικαστής, ένας σκληρός εισαγγελέας, ένας απάνθρωπος κατήγορος, αλλά ο φιλεύσπλαχνος, μακρόθυμος και πολυέλεος Θεός μας, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός.

Ανοίγει την αγκαλιά Του, όπως ο πατέρας της παραβολής. Αποδέχεται την εξαγόρευσή μας, τα δάκρυα της μετανοίας μας, τον αδαμιαίο θρήνο της ομολογίας μας και μάς ενδύει με την στολή, την πρώτη, της καθαρότητος και της υιοθεσίας. Μας προσφέρει όχι τον μόσχο τον σιτευτό, αλλά αυτό το τίμιο Σώμα και Αίμα Του για να κοινωνήσουμε και πάλι μαζί Του και να αισθανθούμε την ευλογημένη ένωσή με Αυτόν.

«Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν»! Πόσες φορές δεν θα είχαμε προβεί και εμείς σε αυτήν την ομολογία, αν καθημερινά μελετούσαμε τον Λόγο του Θεού, την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο Του; Διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη δεν ενθυμούμεθα απλώς ιστορικά γεγονότα, αλλά προσφέρουμε στην ψυχή μας και στην ύπαρξή μας την δυνατότητα να γεννηθεί κατά χάριν ο Χριστός μέσα μας. «Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν»! Πόσες φορές δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να προβούμε σε αυτήν την ομολογία, αν στο πρόσωπο του άλλου, συναντούσαμε και αναγνωρίζαμε τον ίδιο τον Χριστό; Αυτό δεν είναι μία θεωρία. Είναι η διαβεβαίωση του ίδιου του Χριστού, στην παραβολή της Μελλούσης Κρίσεως. Το είπε ξεκάθαρα: θα με συναντήσετε στο πρόσωπο του φτωχού που δεν έχει να φάει, στο πρόσωπο εκείνου που διψάει και δεν έχει νερό, εκείνου που είναι γυμνός και κρυώνει, γιατί στερείται τα ρούχα, στον φυλακισμένο, στον ασθενή, στον ξένο.

Αδελφοί μου, έχουμε αυτόν τον πόθο να βρούμε τον Χριστό; Έχουμε κι εμείς αυτήν την επιθυμία, που είχε ο Φίλιππος, να συναντήσει τον Μεσσία; Ο Χριστός γνωρίζει το εσώτερο της καρδίας και της ψυχής μας και έρχεται σε αυτόν που Τον αναζητά, σε αυτόν που Τον ποθεί, σε αυτόν που λαχταρά την παρουσία Του στη ζωή του. Και όταν ο Χριστός έρθει και εμείς Τον αναγνωρίσουμε,

Τον πιστέψουμε, Τον αγαπήσουμε, Τον αφήσουμε να μεταμορφώσει την ζωή μας και να της δώσει νόημα, τότε δεν μπορούμε να είμαστε δυστυχισμένοι, αλλά μόνο χαρούμενοι. Δεν μπορούμε να κρύψουμε αυτή την χαρά, αλλά πρέπει να την μεταδώσουμε, όπως το έκανε ο Φίλιππος στο Ναθαναήλ. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε το γεγονός αυτό, το σωτήριο και λυτρωτικό, ως μία ατομική μόνο εμπειρία, αλλά το κάνουμε κοινωνία μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Τότε θα γίνουμε τολμηροί, όπως ο Φίλιππος και θα ακολουθήσουμε πιστά τον Χριστό, χωρίς συμφέρον, μακριά από ιδιοτέλεια, με μόνη διαβεβαίωση την δική Του πλέον παρουσία. Και όταν ο Χριστός είναι παρόν στη ζωή μας, τότε ποιά άλλη δύναμη μπορεί να μας προσφέρει ο κόσμος; Τί άλλο μπορούμε να έχουμε ανάγκη, για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής, να υπερνικήσουμε εμπόδια, να επιλύσουμε προβλήματα, να εξέλθουμε από αδιέξοδα;».

Στη συνέχεια του κηρύγματός του, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην νηστεία των Χριστουγέννων, λέγοντας, ότι «η νηστεία αυτή πρέπει να μας οδηγήσει στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και εκεί να συναντήσουμε τον Χριστό. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός της ασκητικής μας ζωής τις υπόλοιπες ημέρες. Όχι απλά να αλλάξουμε την διατροφή μας, να στερηθούμε μόνο κάποια υλικά αγαθά, αλλά να καταστήσουμε την ψυχή μας, μέσα από την προσευχή, την μετάνοια, την μυστηριακή ζωή, την αγάπη, την συγχωρητικότητα, την υπομονή και την πίστη, μια νοητή Βηθλεέμ, ένα Σπήλαιο καθάριο, μέσα στο οποίο θα γεννηθεί ο Χριστός και θα αναγεννήσει ολόκληρη την ύπαρξή μας».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, προέτρεψε τους μαθητές και τις μαθήτριες του Λυκείου Ματαράγκας, που συμμετείχαν στην Θεία Λειτουργία να κρατήσουν αυτή την φράση του Αποστόλου Φιλίππου. «Αναζητήστε, παιδιά μου, τον Χριστό και θα Τον βρείτε. Αναζητήστε την σωτηρία και τότε θα είστε πραγματικά χαρούμενοι. Αναζητήστε τον Χριστό που είναι το φως του κόσμου, η ελπίδα των ανθρώπων, η σαρκωμένη αγάπη, η ειρήνη και η χαρά της ζωής. Αναζητήστε τον Χριστό και πιστέψτε σε Εκείνον. Εμπιστευτείτε Τον, αγαπήστε Τον και δεν θα σας προδώσει ποτέ. Δεν θα αναχωρήσει ποτέ από τη ζωή σας. Θα παραμένει πάντα εκεί, για να σας στηρίζει, να σας ενδυναμώνει, να σας φωτίζει, να σας προσφέρει τον σωτήριο και λυτρωτικό λόγο Του. Έχετε ανάγκη, παιδιά μου, τον Ευαγγελικό λόγο της Εκκλησίας. Οι μέρες που ζούμε δεν είναι εύκολες. Είναι και πονηρές και επικίνδυνες. Το μέλλον, δυστυχώς, δεν είναι ευοίωνο.

Κρατήστε αυτές τις αρχές του Ευαγγελίου και αντισταθείτε. Αντισταθείτε στο κακό και στην ανηθικότητα. Αντισταθείτε και πείτε ένα μεγάλο «ναι» στον Χριστό, δηλαδή στην αγάπη Του, στη ζωή Του, στην ειρήνη Του.

Και αφού βρείτε τον Χριστό, προσφέρετέ Τον και στους άλλους ανθρώπους. Μην Τον κρατήσετε μόνο για τον εαυτό σας. Γίνεται αφορμή και άλλοι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Χριστό, οι φίλοι σας, οι συγγενείς σας, οι συμμαθητές σας. Όλοι μαζί πρέπει να βρούμε τον Χριστό. Όλοι μαζί ως Εκκλησία κατέχουμε τον Χριστό. Δεν είμαστε αναμάρτητοι. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά ελπίζουμε στη χάρη του Θεού και μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να βιώνουμε το μυστήριο της Μετάνοιας, να κάνουμε τον πνευματικό μας αγώνα, να διορθώνουμε τα λάθη μας με κόπο, αλλά με υπομονή και επιμονή. Και ο Θεός θα έρχεται, θα μας πλησιάζει, για να μας θεραπεύει, να μας συγχωρεί, να μας αναγεννά, να μας προσφέρει το Σώμα και το Αίμα Του Μέχρις ότου καταντήσουμε όλοι εις την ενότητα της πίστεως και μετάσχουμε της επουρανίου βασιλείας και της αιωνίου ζωής».

Κατά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας απένειμε το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου στον Προϊστάμενο της Ενορίας, π. Νικόλαο Λαμπράκη, επιβραβεύοντας το έργο του στην Ενορία. Προ του «Δι’ ευχών», ο Διευθυντής του Λυκείου Ματαράγκας, προσφώνησε τον Μητροπολίτη κ. Δαμασκηνό και τον ευχαρίστησε για την αποδοχή της προσκλήσεως να ιερουργήσει στον Ιερό Ναό, σήμερα που εκκλησιάστηκαν οι μαθητές του Σχολείου, λέγοντας τα εξής:

«Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνέ, Σεβαστοί πατέρες, Αγαπητοί συνάδελφοι και μαθητές, Αγαπητοί γονείς, Αξιότιμοι δημοτικοί άρχοντες και λειτουργοί της κοινότητας,

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σήμερα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Φιλίππου Γραμματικούς, ανήμερα της εορτής του Αγίου, πολιούχου και προστάτη του χωριού, υποδεχόμαστε τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας. Η παρουσία σας, Σεβασμιώτατε, αποτελεί για όλους εμάς ξεχωριστή ευλογία και τιμή. Ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του Λυκείου Ματαράγκας και μας τιμάτε με την πατρική σας παρουσία και ευλογία.

Ως Διευθυντής και Εκπαιδευτικός νιώθω μια οικειότητα απέναντι στο έργο σας, γιατί γνωρίζω, ότι για μια τόσο δύσκολη αποστολή απαιτείται ανόθευτη πατρική αγάπη. Αυτό το αίσθημα αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για να συντάξω την πρόσκληση.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει σήμερα και στο γεγονός, ότι πριν από λίγες ημέρες συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την Ενθρόνισή σας στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Τρία χρόνια πλούσια σε έργο πνευματικό, κοινωνικό και παιδευτικό. Το έργο σας, Σεβασμιώτατε, αναδεικνύει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τον ρόλο της Εκκλησίας ως πνευματικού και κοινωνικού στηρίγματος, ιδίως για τα παιδιά μας, τους εφήβους και τους νέους που διαμορφώνουν τώρα τον χαρακτήρα και τον προσανατολισμό της ζωής τους. Η παρουσία και η καθοδήγηση του κλήρου είναι πολύτιμη σε αυτήν την ηλικία, που η ψυχή αναζητεί στηρίγματα και καθαρούς προσανατολισμούς. Η Εκκλησία και οι ποιμένες της μπορούν να φωτίσουν τον δρόμο με λόγο αληθείας και αγάπης.

Με το ταπεινό μας αυτό κάλεσμα, Σεβασμιώτατε, ζητούμε σήμερα να ευλογήσετε τα παιδιά και ιδιαιτέρως τα παιδιά της Γ’ Λυκείου του Σχολείου μας, που σε λίγους μήνες καλούνται να δώσουν τον αγώνα των πανελληνίων εξετάσεων. Ευχηθείτε για αυτά, να έχουν δύναμη, καθαρό νου, ειρήνη ψυχής και την πίστη, ότι κάθε κόπος, όταν συνοδεύεται από προσευχή και ταπεινοφροσύνη, καρποφορεί.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την τιμητική σας παρουσία και για ό,τι προσφέρετε καθημερινά με το παράδειγμά σας, την αγάπη και την πνευματική σας φροντίδα. Ο Θεός να ευλογεί το έργο σας και να σας χαρίζει υγεία, δύναμη και φώτιση για να συνεχίσετε την πολύτιμη διακονία σας, προς όφελος της τοπικής μας Εκκλησίας και της νεολαίας μας. Χρόνια πολλά σε όλους και ο Άγιος Φίλιππος να πρεσβεύει για εμάς και τις οικογένειές μας».

