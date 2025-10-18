Μακρυνεία: Γιορτάζει η Κάτω Μακρυνού - Χοροστατούντος του Μητροπολίτη Δαμασκηνού ο εσπερινός του Ευαγγελιστή Λουκά

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, στην Ενορία της Κάτω Μακρυνούς, της Αρχιερατικής Περιφέρειας Μακρυνείας χοροστάτησε στην Ακολουθία του Εσπερινού, το απόγευμα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός.

Συμμετείχε το σύνολο των Κληρικών της Αρχιερατικής Περιφέρειας Μακρυνείας, με επικεφαλής τον Ιεροκήρυκα και Εφημέριο του Ναού, Αρχιμ. Νικηφόρο Ζήση.

Κατά το κήρυγμά του, ο Σεβασμιώτατος ανέλυσε τον χαρακτηρισμό «δέσμιος της αγάπης», που αποδίδει ο ιερός υμνογράφος στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, λέγοντας ότι «αυτός που είναι δέσμιος της αγάπης είναι ο κατεξοχήν ελεύθερος άνθρωπος, ενώ αυτός που είναι υπόδουλος των παθών, των επιθυμιών και των αμαρτημάτων του είναι ο κατ’ εξοχήν αιχμάλωτος άνθρωπος».

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς χαρακτηρίζεται «δέσμιος της αγάπης», γιατί «αγάπησε πολύ τον Θεό, αφοσιώθηκε στο θέλημά Του και υπηρέτησε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Σαγηνεύθηκε από την διδασκαλία Του, όπως του την μετέφεραν, από τα θαύματα που του διηγήθηκαν, από την σταυρική Του θυσία και την Ανάστασή Του.

Υπήρξε πράγματι δέσμιος της αγάπης του Θεού. Ζούσε για τον Θεό, ανέπνεε για τον Θεό. Η αγάπη που είχε για τον Κύριο μας, Ιησού Χριστό κατείχε κεντρική θέση στη ζωή του και αισθάνθηκε την ανάγκη από αυτήν την αγάπη να συγγράψει το ιερό του Ευαγγέλιο, το οποίο δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται ως το ιερό κείμενο που με ιστορική ακρίβεια, ο Ευαγγελιστής Λουκάς περιγράφει τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του Χριστού. Κινούμενος από αυτή την αγάπη θέλησε να σπείρει σε κάθε ανθρώπινη ψυχή τον λόγο της αληθείας, το μήνυμα της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως. Να σκορπίσει το φως της αγάπης του Χριστού σε κάθε άνθρωπο.

Δέσμιος, όμως, της αγάπης ήταν και για εκείνο το πρόσωπο που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ζωή του, τον Απόστολο των Εθνών Παύλο. Είναι πραγματικά συγκινητική η αφοσίωση του Ευαγγελιστού Λουκά στον ουρανοβάμονα της Εκκλησίας Απόστολο Παύλο. Τον ακολούθησε σχεδόν σε όλες τις περιοδείες του, μαθήτευσε κοντά του, έγινε συνοδοιπόρος και συνοδίτης των παθημάτων, των δυσκολιών, των ποικίλων περιστάσεων που βίωσε κατά την διάρκεια των ιερών αποδημιών του και μάλιστα διηκόνησε κάθε ασθένειά του σωματική, προσφέροντας τις ιατρικές γνώσεις και τις επιστημονικές του υπηρεσίες.

Τί όμορφο, αγαπητοί μου αδελφοί, να αγαπά κανείς τα πρόσωπα που προσέφεραν την εν Χριστώ διαπαιδαγώγηση στη ζωή μας; Τί όμορφο να προσφέρει κανείς αγάπη σε εκείνους που μόρφωσαν τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας, σε εκείνους που έσπειραν τον καρπό της πίστης μέσα στην ψυχή μας, σε εκείνους που μας φώτισαν με το παράδειγμά τους, που μας ενέπνευσαν με τις επιλογές τους, που μας δίδαξαν με όλη τους την βιοτή.

Τέλος, ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι δέσμιος της αγάπης των ανθρώπων. Το ακούσαμε πριν από λίγο στα αναγνώσματα που διαβάσαμε. Δεν μπορεί να είναι κανείς δέσμιος της αγάπης του Θεού και να μην είναι ταυτόχρονα δέσμιος της αγάπης των ανθρώπων. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά τον Θεό και να μην αγαπά τους ανθρώπους.

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στην αρχή εξέφρασε αυτή του την αγάπη προσφέροντας την ιατρική του επιστήμη και τις θεραπευτικές του υπηρεσίες. Στη συνέχεια όμως αποφάσισε να συγγράψει το ιερό κείμενο του Ευαγγελίου του. Να καταγράψει, δηλαδή, το Μυστήριο της Θείας Οικονομίας, την διδασκαλία και τον βίο του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού και τις Πράξεις των Αποστόλων. Δύο κείμενα θεόπνευστα, ιστορικά, αγιοπνευματικά που αποτελούν την πυξίδα για κάθε πιστό που καλείται να ριχθεί στο πέλαγος της αποκάλυψης του Θεού.

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αγάπησε τόσο πολύ τον άνθρωπο που θέλησε σε κανέναν να μη στερήσει το φως της ευαγγελικής αλήθειας. Σε καιρούς δύσκολους και με πενιχρά μέσα ξεκίνησε και εκείνος τις περιοδείες του, μιμούμενος τον Απόστολο Παύλο. Έβαλε στόχο της ζωής του κανένας άνθρωπος να μη μείνει εκτός της Εκκλησίας. Και αυτό το πέτυχε. Αναρίθμητοι άνθρωποι γνώρισαν τον Χριστό, χάρη στη δική του διδασκαλία. Πόσοι άνθρωποι δεν έγιναν πνευματικά του τέκνα, αφού στο πρόσωπο του ιδίου είδαν έναν γνήσιο ιεραπόστολο, έναν άξιο μιμητή του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Σκεφτείτε πόσα εκατομμύρια ανθρώπων έχουν διαβάσει το Ευαγγέλιό του και έχουν βιώσει την αποκάλυψη της πίστης στη ζωή τους;

Πόσα πολλά οφείλουμε στον Ευαγγελιστή Λουκά; Πόση ευγνωμοσύνη πρέπει να έχουμε σε αυτόν, που έγινε πράγματι δέσμιος της αγάπης προς τον Θεό, προς τον πνευματικό του πατέρα, τον Απόστολο Παύλο και προς εμάς τους ανθρώπους, τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού;

Αν, αγαπητοί μου αδελφοί, κάτι πρέπει να κρατήσουμε από τη σημερινή εσπερινή, λατρευτική μας σύναξη είναι αυτό ακριβώς. Να γίνουμε και εμείς, κάποια στιγμή, δέσμιοί της αγάπης. Να αισθανθούμε, ότι είμαστε αιχμάλωτοι της αγάπης του Χριστού. Και αυτή η αγάπη θα μας απελευθερώσει από το δικό μας θέλημα και θα φανερώσει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας.

Να γίνουμε και εμείς δέσμιοι της αγάπης των ιερών προσώπων, στα οποία οφείλουμε το κατά Χριστόν ζην. Αν πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στους σαρκικούς μας γονείς, πολλώ μάλλον πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στους πνευματικούς μας πατέρες, σε εκείνους που έγιναν πνευματικοί οδοδείκτες και φαεινοί φάροι στη ζωή μας.

Και, τέλος, γιατί να μην είμαστε δέσμιοι της αγάπης και προς όλους τους ανθρώπους. Πόσο ξένο ακούγεται αυτό, σύμφωνα με το κοσμικό φρόνημα της εποχής που ζούμε! Ποιός, άραγε, μας προτείνει να αγαπούμε τόσο πολύ τον συνάνθρωπο, ώστε να μας αιχμαλωτίζει η αγάπη μας προς αυτόν; Συνήθως το κοσμικό φρόνημα μας προτείνει να αγαπούμε μόνο αυτούς που μας αγαπούν και να αδιαφορούμε για όλους τους άλλους. Όμως ο Ευαγγελιστής Λουκάς, σήμερα, μας δείχνει τον δρόμο της αληθινής αγάπης που πρέπει να είναι απροϋπόθετη και ανιδιοτελής. Μια αγάπη που θα προσφέρεται αφειδώλευτα σε κάθε άνθρωπο και θα αισθανόμαστε, ότι η αγάπη μάς δεσμεύει όχι στα λόγια τα εύκολα, αλλά στις πράξεις τις δύσκολες.

Από λόγια έχουμε χορτάσει, από ιδεολογίες έχουμε κουραστεί. Τα έργα της αγάπης χρειάζεται η κοινωνία μας, ο τόπος μας, η Εκκλησία μας, η πατρίδα μας ολόκληρη. Αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε τον κόσμο, τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, την κοινωνία μας, δεν έχουμε παρά καθημερινά να αναλωνόμαστε σε έργα αγάπης, αλληλεγγύης, φιλανθρωπίας και υποστήριξης των πτωχών, των αδυνάτων, των εμπερίστατων αδελφών μας.

Σας εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, ο Ευαγγελιστής Λουκάς πάντοτε να σας εμπνέει, έτσι ώστε να είστε και εσείς όπως εκείνος, δέσμιοι της αγάπης προς τον Θεό και της αγάπης προς τον άνθρωπο. Όταν θα βιώνουμε αυτή την αγάπη, τότε μόνο θα είμαστε ευλογημένοι και ολοκληρωμένοι άνθρωποι, χρήσιμοι για τον τόπο και ωφέλιμοι για την Εκκλησία μας».

Μεταξύ των πιστών που συμμετείχαν στην ακολουθία του Εσπερινού ήταν ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητος και άλλοι εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων.