Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, 2025
Μάκης Βορίδης: Επιτέθηκαν με αυγά εναντίον του στο Ηράκλειο Κρήτης

Έξω από το μαγαζί μαζεύτηκαν 25 άτομα με κουκούλες και κράνη

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Θύμα επίθεσης έγινε χθες (25/10) ο Μάκης Βορίδης σε βραδινή έξοδο στο Ηράκλειο Κρήτης με την οικογένεια και τους φίλους του.

Ο πρώην υπουργός είχε πάει για φαγητό με την παρέα του στο Ηράκλειο Κρήτης όταν έξω από το μαγαζί μαζεύτηκαν 25 άτομα με κουκούλες και κράνη και άρχισαν να του πετούν αυγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.

Αξιοσημείωτο είναι πως οι ταραξίες προκάλεσαν υλικές ζημιές στο μαγαζί. Η οικογένεια και η παρέα του κ. Βορίδη φυγαδεύτηκαν από το σημείο με τη συνδρομή της αστυνομίας.

Πηγή: protothema.gr

