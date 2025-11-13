Μάκης Μπελεβώνης: Παραιτήθηκε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων από άμισθος σύμβουλος του Περιφερειάρχη

Την παραίτησή του υπέβαλλε ο Μάκης Μπελεβώνης από άμισθος σύμβουλος του Περιφερειάρχη, λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

Την παραίτησή του από (άμισθος) σύμβουλος του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για θέματα αθλητισμού, για λόγους αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, υπέβαλλε ο Μάκης Μπελεβώνης, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του στον Περιφερειάρχη, Νεκτάριο Φαρμάκη.

«Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Περιφερειάρχη και τη διοίκηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, αναθέτοντάς μου τον ρόλο του άμισθου συμβούλου σε θέματα αθλητισμού. Ήταν μια όμορφη εμπειρία, που μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά ανθρώπους με όραμα και διάθεση προσφοράς στους οποίους και έχω καταθέσει τις προτάσεις μου για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών μας. Αν και η συμμετοχή μου, λόγω κυρίως των επαγγελματικών μου υποχρεώσεων, δεν ήταν τόσο ενεργή όσο θα ήθελα, κρατώ τη θετική συνεργασία και την καλή σχέση που αναπτύχθηκε. Θα παραμείνω πάντα διαθέσιμος να συμβάλλω όπου χρειαστεί, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το Αγρίνιο — την πόλη που κουβαλάμε ολοι μέσα μας και για την οποία θα συνεχίσω να ενδιαφέρομαι έμπρακτα. Προχωρώ με προσήλωση στα καθήκοντά μου ως Αθλητικός Διευθυντής της ΠΑΕ Παναιτωλικός, με σταθερό στόχο την πρόοδο της ομάδας σε όλα τα επίπεδα, και μέσα απ' αυτήν, το καλό της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής» δήλωσε ο κ. Μπελεβώνης.

Από την πλευρά του, ο κ. Φαρμάκης ευχαρίστησε επίσης τον κ. Μπελεβώνη για την πολύτιμη συνεισφορά του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν διαχρονικό φίλο και συνεργάτη που θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή κάθε προσπάθειας για το καλό του τόπου και των συμπολιτών του. «Με τον Μάκη, συναντηθήκαμε στην κοινή προσπάθεια για την προκοπή του τόπου μας και αυτή η συνάντηση δεν έχει ημερομηνία λήξης. Κάθε οδηγία και κάθε συμβουλή του, αποτελούν φάρο πορείας για μένα. Άλλωστε, πολλά από όσα έχουμε συζητήσει, έχουν δρομολογηθεί ή θα δρομολογηθούν…» τόνισε, συγκεκριμένα.