Μάκης Γκαγκάτσης: «Η Εθνική αξίζει να βρίσκεται ξανά ανάμεσα στους κορυφαίους»

Μία απαιτητική διαδρομή ξεκινάει για την Εθνική Ελλάδας, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, με στόχο την επιστροφή της ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες, ενόψει των κρίσιμων αγώνων για το Mundial 2026.

Η… αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώθηκε και η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για τα δύο πιο κρίσιμα παιχνίδια της στα Προκριματικά του Mundial 2026.

Η «Γαλανόλευκη» φιλοξενεί στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Λευκορωσία (5/9) και τη Δανία (8/9), με μοναδικό στόχο να κάνει αποφασιστικό βήμα για την επιστροφή της σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση.

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ο., Μάκης Γκαγκάτσης, έστειλε το δικό του ξεκάθαρο μήνυμα προς παίκτες και φιλάθλους:

«Με ενότητα, αφοσίωση και τη δύναμη του κόσμου στο πλευρό μας, μπορούμε να πετύχουμε τον μεγάλο στόχο. Η Εθνική αξίζει να βρίσκεται ξανά ανάμεσα στους κορυφαίους».

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη του κοινού, τονίζοντας ότι τα συνεχόμενα sold out δείχνουν την αναγέννηση του ενδιαφέροντος για την ομάδα, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για την απόκτηση του Προπονητικού Κέντρου «Γ. Βαρδινογιάννης» στην Παιανία, που θα αποτελέσει τη νέα «έδρα» προετοιμασίας των Εθνικών Ομάδων.

Ο Γκαγκάτσης βρέθηκε μάλιστα και στο Προπονητικό Κέντρο του Ρέντη, όπου συνομίλησε με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αρκετούς διεθνείς, θέλοντας να δείξει έμπρακτα τη στήριξή του πριν από τις κρίσιμες «μάχες».

Με τη συσπείρωση να είναι δεδομένη και τον ενθουσιασμό του κόσμου στο απόγειο, η Εθνική Ελλάδας καλείται τώρα να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες μέσα στο Γήπεδο και να φέρει πιο κοντά το όνειρο της επιστροφής σε Mundial.