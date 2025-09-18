Μάκης Αλευράς: Στο Τόκιο ο Μεσολογγίτης Προπονητής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καράτε

Για το Τόκιο ταξιδεύει ο Μεσολογγίτης Προπονητής, Μάκης Αλευράς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καράτε της KWF στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο Μάκης Αλευράς, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Προπονητής Καράτε, αποτελεί μια από τις σημαντικές παρουσίες του Ελληνικού Αθλητισμού στον χώρο των Πολεμικών Τεχνών με έδρα του τη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα Νεοχώρι Ι.Π. Μεσολογγίου.

Με βαθιά γνώση της Επιστήμης του Αθλητισμού και πολυετή εμπειρία στην Προπονητική, έχει καταφέρει να διαμορφώσει Αθλητές που ξεχωρίζουν όχι μόνο για τις επιδόσεις τους στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, αλλά και για το ήθος τους.

Η πορεία του στο Καράτε χαρακτηρίζεται από αφοσίωση, πειθαρχία και συνεχή αναζήτηση της βελτίωσης.

Για τον ίδιο, το Καράτε δεν είναι μόνο ένα Άθλημα· είναι μια φιλοσοφία ζωής, που διδάσκει σεβασμό, αυτοκυριαρχία και ισορροπία.

Μέσα από την καθημερινή του διδασκαλία, εμπνέει τις νέες γενιές να κυνηγούν τα όνειρά τους με επιμονή και ακεραιότητα.

Στις 5 Οκτωβρίου, ο Μάκης Αλευράς θα βρεθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καράτε KWF στο Τόκιο, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε έναν από τους πιο σπουδαίους Θεσμούς του Αθλήματος αλλά και ανάμεσα στα ποιο διάσημα ονόματα του καράτε παγκόσμιος.

Η παρουσία του εκεί αποτελεί αναγνώριση της δουλειάς του και τιμή για την Ελληνική Κοινότητα του Καράτε.

Με όραμα να αφήσει ένα διαχρονικό αποτύπωμα στον χώρο του Αθλητισμού και να συνεχίσει να καλλιεργεί αξίες μέσα από την Προπονητική, ο Μάκης Αλευράς παραμένει πιστός στο μονοπάτι του καράτε, με σεβασμό στην παράδοση και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Η παρουσία του στο Τόκιο δεν αποτελεί μόνο προσωπική διάκριση, αλλά και τιμή για την Αιτωλοακαρνανία και την Ελλάδα που θα έχει έναν εκπρόσωπο με γνώσεις, εμπειρία και βαθιά πίστη στις αξίες του Αθλητισμού.

Έχει γίνει πρόσκληση του κατευθείαν από τον υπεύθυνο Δάσκαλο Ευρώπης Sid Tadrist και τον Master του Shotokan Mikio Yahara.

Να σημειωθεί πως ο Μάκης Αλευράς έχει υπάρξει Πρωταθλητής στο Καράτε όπως επίσης με αρκετούς αγώνες Πυγμαχίας και Ταϊλανδέζικο Μουάι Τάι.

Επίσης, είναι Προπονητής Καράτε και διδάσκει το Άθλημα του Καράτε ως Καθηγητής στο City Unity College Πάτρας.