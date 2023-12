Ένας 24χρονος φοιτητής σκότωσε τουλάχιστον 15 ανθρώπους στο περίβλεπτο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα και λίγο μετά βρέθηκε νεκρός στον ίδιο χώρο, ανακοίνωσαν οι αρχές, που έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να επρόκειτο για μια επίθεση «διεθνούς τρομοκρατίας».

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με βαρύ οπλισμό, κινητοποιήθηκαν όταν ξεκίνησε η επίθεση, στο ιστορικό κέντρο της τσεχικής πρωτεύουσας. Πολλά κτίρια εκκενώθηκαν και ζητήθηκε από τους κατοίκους να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Μακελειό στην Πράγα: Η στιγμή που ο δράστης πυροβολεί

Ένα νέο σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας, από τη στιγμή που ο 24χρονος David Kozak πυροβολούσε και «έσπερνε» τον θάνατο κατά τη διάρκεια του μακελειού στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα.

Newly released video footage of CZECH SHOOTER in Prague The shooter was standing up, hiding behind a fence, shooting not only people inside the university but also down the street He was using gun ZEV 308 Win AR10 pic.twitter.com/v77XL5Y4KS — Lenka Houskova White (@white_lenka) December 21, 2023

Η επίθεση σημειώθηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών, πολύ κοντά σε σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα, όπως η Γέφυρα του Καρόλου, του 14ου αιώνα. «Τίποτα δεν υποδηλώνει ότι το έγκλημα συνδέεται με διεθνή τρομοκρατία», είπε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουσαν.

NEW – Footage show students jumping off the window during university shooting in Prague. Shooter identified as David Kozak pic.twitter.com/uFvs46dsNi — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 21, 2023

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που ανακοίνωσε ο αρχηγός της τσεχικής αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ, 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 24 τραυματίστηκαν. Οι εννέα από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Βόντρασεκ είπε στους δημοσιογράφους ότι αστυνομικοί αναζητούσαν τον 24χρονο προτού εκείνος να εξαπολύσει την επίθεσή του στο πανεπιστήμιο, όταν βρέθηκε νεκρός ο πατέρας του στο χωριό Χόστουν, στα δυτικά της Πράγας. Ο νεαρός άνδρας «έφυγε για την Πράγα λέγοντας ότι ήθελε να αυτοκτονήσει», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας. Οι αρχές άφησαν να εννοηθεί ότι ο 24χρονος σκότωσε τον πατέρα του.

At least 15 people have been killed and dozens injured in a mass shooting in the heart of the Czech capital, Prague. This is how the worst mass shooting in the country’s history unfolded. pic.twitter.com/RBFFFQNDEr — Channel 4 News (@Channel4News) December 21, 2023

Αστυνομικοί ερεύνησαν πρώτα το κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών, όπου ο φοιτητής επρόκειτο να παρακολουθήσει ένα μάθημα. Όμως εκείνος είχε πάει σε ένα άλλο, γειτονικό κτίριο και δεν τον βρήκαν εγκαίρως.

«Στις 13.59 λάβαμε τις πρώτες πληροφορίες για τους πυροβολισμούς» είπε ο Βόντρασεκ, προσθέτοντας ότι η μονάδα ταχείας επέμβασης έφτασε στον χώρο μέσα σε 12 λεπτά.

BREAKING: UNIVERSITY OF PRAGUE SHOOTER WAS A STUDENT AND SHOT HIS DAD FIRST He was a history student at Charles University. He is not being labelled a terrorist because he’s not a Muslim. Mainstream media propaganda is not needed this time. pic.twitter.com/fhX7UzuUDr — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) December 21, 2023

«Στις 14.20, οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση μας είπαν ότι είδαν το ασάλευτο σώμα του δράστη», συνέχισε, προσθέτοντας ότι, με βάση μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο 24χρονος αυτοκτόνησε.

Επικαλούμενος μια έρευνα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ο Βόντρασεκ είπε ότι ο δράστης «εμπνεύστηκε» την επίθεση από μια «παρόμοια περίπτωση που σημειώθηκε στη Ρωσία το φθινόπωρο», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. «Προς το παρόν, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιος άμεσος κίνδυνος», υπογράμμισε.

#BREAKING: Mass shooting reported at a university in Central Prague, Czech Republic. Multiple killed and injured. pic.twitter.com/pVgQKdQ06I — Hexdline (@HexdlineNews) December 21, 2023

Κανείς από τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση δεν τραυματίστηκε. Οι αρχές δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη την ταυτοποίηση των θυμάτων επειδή οι πυροτεχνουργοί δεν έχουν ολοκληρώσει την έρευνά τους στους χώρους του πανεπιστημίου.

Η αστυνομία εκκένωσε το πανεπιστήμιο, χρησιμοποιώντας ως προσωρινό καταφύγιο μια αίθουσα συναυλιών, στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

BREAKING: Footage show students hiding on a ledge during an ongoing mass shooting in University in Prague pic.twitter.com/8j5bkHInwd — Lore of the Land (@LoreOfTh3Land) December 21, 2023

Μακελειό στην Πράγα: Συγκλονιστικό βίντεο με φοιτητές να πηδούν από τα παράθυρα για να σωθούν

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα, κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο φαίνονται φοιτητές να πηδούν από παράθυρο για να σωθούν απο τον David Kozak, τον δράστη της αιματηρής επίθεσης. Οι φοιτητές στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν, αφού κρεμάστηκαν, πήδηξαν από το παράθυρο και έφτασαν στον κάτω όροφο.

#WATCH The death toll in the shooting at Charles University has increased to 15, according to the police. In the video, students can be seen jumping out of windows to escape the gunman #prague #CzechRepublic #shooting #DavidKozak pic.twitter.com/fprHThW5CX — Voice of Europe (@V_of_Europe) December 21, 2023

Μακελειό στην Πράγα: Τα τελευταία μηνύματα του δράστη – «Μισώ τον κόσμο και θέλω να προκαλέσω όσο περισσότερο πόνο μπορώ»

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Πράγας, ο δράστης αφού σκόρπισε τον θάνατο, πυροβόλησε τον εαυτό του και έπεσε από την οροφή του κτιρίου από όπου πυροβολούσε. Τα κίνητρά του παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Μακελειό στην Πράγα: Τα τελευταία μηνύματα του δράστη στο Telegram

«Γ@μ@μ@νη μέρα, γ@μ@μ@νη ζωή» και «πίνω τσάι και θέλω να αυτοκτονήσω» έγραφε πριν από λίγα 24ωρα στο Telegram ο δράστης του μακελειού στην Πράγα, στα μηνύματα που βγαίνουν σήμερα (21.12.2023) στη δημοσιότητα, λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου με τους 11 νεκρούς και τους πάνω από 30 τραυματίες.

«Μισώ τον κόσμο και θέλω να προκαλέσω όσο περισσότερο πόνο μπορώ», είναι επίσης ένα από τα σοκαριστικά μηνύματα που έγραψε ο δράστης του μακελειού στην Πράγα στο Telegram. Ταυτοποιήθηκε ως ο 24χρονος φοιτητής του Πανεπιστημίου του Καρόλου, David Kozak.

Ελληνική Πρεσβεία: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων

Δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας μεταξύ των 15 θυμάτων από το μακελειό στην Πράγα, ανακοίνωσε η ελληνική πρεσβεία.

«ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Σε συνέχεια της τραγικής επίθεσης στην Φιλοσοφική Σχολή του Παν/μίου του Καρόλου, που έλαβε χώρα σήμερα 21.12.2023 στις 15:00 και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 24 (μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία της τσεχικής αστυνομίας) παρακαλούνται όλοι οι Έλληνες που βρίσκονται στην Πράγα όπως αποφεύγουν την μετάβαση τους στην Πλατεία Jan Palach στο κέντρο της πόλης, οπου ευρίσκεσαι το κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Το συμβάν έχει τελειώσει αλλά η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά τόσο το κτίριο όσο και τον περιβάλλοντα χώρο για τυχόν ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ συνεχίζεται και η διαδικασία για την αναγνώριση των θυμάτων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο εξής τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας Πράγας: +420 775 033 669.

Μέχρι στιγμής, από την πληροφόρηση που έχει η Πρεσβεία, δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας μεταξύ των θυμάτων»

Οι μαζικές δολοφονίες στην Τσεχία

Η χειρότερη μαζική δολοφονία στην Τσεχία από το 1993, όταν η χώρα έγινε ανεξάρτητο κράτος, προκάλεσε σοκ σε όλον τον κόσμο. «Σοκαρισμένος» από τα γεγονότα δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Πετρ Πάβελ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων.

Μήνυμα συμπαράστασης προς τις οικογένειες και τον τσεχικό λαό έστειλε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενώ οι πρόεδροι της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ Τζο και Τζιν Μπάιντεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ηγέτες άλλων χωρών εξέφρασαν την «αλληλεγγύη» τους στους Τσέχους.

Οι πολύνεκρες επιθέσεις με πυροβόλα όπλα δεν είναι κάτι συνηθισμένο στην Τσεχία, όμως έχουν σημειωθεί κάποιες την τελευταία δεκαετία. Το 2015 ένας 63χρονος σκότωσε επτά άνδρες και μία γυναίκα, προτού να βάλει τέλος στη ζωή του, μέσα σε ένα εστιατόριο στην πόλη Ουχέρσκι Μπροντ. Το 2019 ένας άνδρας σκότωσε επτά ανθρώπους στην αίθουσα αναμονής ενός νοσοκομείου, στην Οστράβα. Ο δράστης αυτοκτόνησε περίπου τρεις ώρες μετά την επίθεση.