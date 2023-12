Εθνικό πένθος κήρυξε για αύριο στην Τσεχία ο πρωθυπουργός της χώρας Πετρ Φιάλα στη μνήμη των 14 νεκρών και δεκάδων τραυματιών από το χθεσινοβραδινό μακελειό στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα.



Σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Τσέχο πρόεδρο ο Φιάλα εξέφρασε το σοκ του για τη χειρότερη επίθεση με όπλα στη χώρα του μετά τη διαίρεση από τη Σλοβακία. «Στις 23 Δεκεμβρίου, δύο ημέρες πριν τα Χριστούγενναοι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες πάνω από όλα τα δημόσια κτίρια και ζητάμε από τους πολίτες να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων κρατώντας ενός λεπτού σιγή το μεσημέρι».

Σε ένα από τα τελευταία βίντεο που δημοσιεύθηκαν από το Blesk.cz σήμερα το πρωί, φαίνεται ξεκάθαρα η δράση του 24χρονου που έτρεχε φωνάζοντας στους χώρους του Πανεπιστημίου ενώ ταυτόχρονα πυροβολούσε κατά ριπάς και αδιακρίτως προς όποιον έβλεπε μπροστά του.

On Thursday, a shooting at a university in Prague claimed the lives of at least 15 people, leaving 24 others injured. The perpetrator, identified as a 24-year-old student from Charles University’s Faculty of Arts, resided in a village 21 kilometers outside Prague. Police… pic.twitter.com/pddyQiRIhz

Στο ίδιο Mέσo μίλησε ένας αυτόπτης μάρυρας που είδε όλη την επίθεση από τον 24χρονο σε πλήρη εξέλιξη. «Δεν ήμουν πολύ μακριά από τη Φιλοσοφική Σχολή όταν ακούστηκε ο πρώτος πυροβολισμός. Ο δράστης μπήκε μέσα και πυροβόλησε την πρώτη κοπέλα που είδε μπροστά του», περιγράφει και προσθέτε: «Πυροβόλησε την κοπέλα στο δρόμο πριν μπει μέσα, η κοπέλα ήταν απλά ξαπλωμένη εκεί στο δρόμο, κάτι που είναι απολύτως φρικτό. Αυτή ήταν η πρώτη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί αιφνιδιάστηκαν εντελώς και αντί να φύγουν τρέχοντας από το μέρος, δεν το πίστευαν, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν».

Στο τέλος βίντεο φαίνεται ότι ο δράστης εκτέθηκε όταν σηκώθηκε. Κατά τον αυτόπτη μάρτυρα «αυτό δείχνει ότι ήταν πολύ σίγουρος ότι κανείς δεν μπορούσε να τον νικήσει. Νομίζω ότι είχε βάλει στο μυαλό του ότι είναι ο βασιλιάς, ”είμαι ψηλά, όλοι σας τραβάνε το πόδι, θα κάνω ό,τι θέλω”».

Στη δημοσιότητα έδωσε η τσέχικη αστυνομία πλάνα από την επιχείρηση για την εξουδετέρωση του εκτελεστή στην Πράγα, καθώς και συγκλονιστικούς διαλόγους που είχαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Οπως ανέφεραν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης τα πλάνα και τους διαλόγους κατέγραψε κάμερα που έφερε στη στολή του αστυνομικός. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου η αστυνομία ανέφερε πως ο δράστης τελικά αυτοκτόνησε όταν κατάλαβε πως τον είχαν περικυκλώσει οι αστυνομικοί. «Ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε» τόνισαν.

Αστυνομικός 1: «Είναι κρυμμένος, στην αριστερή πλευρά. Από εκεί που στέκομαι εγώ. Πυροβολεί! Πυροβολεί πίσω από το τοιχίο.

Αστυνομικός 2: Τον βλέπω.

Αστυνομικός 1: Τον βλέπω, είναι εκεί! Φοράει μαύρα ρούχα! Είναι στη γωνία! Δίπλα στη σημαία! Δίπλα στη σημαία της Τσεχίας στη γωνία, στην κορυφή της σχολής! Έχει ένα μακρύκανο όπλο. Στην οροφή. Στα αριστερά στη Σχολή Τεχνών. Πάνω στη γκαλερί! Φοράει μαύρα ρούχα!

Αστυνομικός 2: Έρχεται!

Αστυνομικός 1: Πυροβολεί και στέκεται στην κορυφή, όπως η τσέχικη σημαία!».

Στη συνέχεια ο αστυνομικός απευθύνεται στο δράστη

Αστυνομικός 2: «Έι, παλιομ@@@@@! Εδώ, είμαι, πυροβόλησε εδώ πέρα! Ελα εδώ! Εδώ είμαι, εδώ είμαι! Έι! Έι!»

Αμέσως μετά απευθύνεται και πάλι στους συναδέλφους του

Αστυνομικός 1: «Για να μην πυροβολήσει αυτούς τους ανθρώπους, γαμώτο! Γ@@@@@! Υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα. Είναι στον 4ο όροφο» .

Αστυνομικός 2: «Τον βλέπεις ακόμα;»

Αστυνομικός 1: Ναι, όχι, όχι

Φωνή από τον ασύρματο: (ακατάληπτο) «…στην είσοδο του τμήματος φιλοσοφίας. Περιμένει ένα ασθενοφόρο. Θα παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Πρέπει να τους πούμε ότι ο δράστης είναι στην οροφή.

Αστυνομικός 1: Κανείς δεν πρόκειται να μπει εκεί μέσα. (ακατάληπτη φωνή στον ασύρματο) Πρόσεχε, έρχεται! Έρχεται!

Φωνή από τον ασύρματο: Πρέπει να ετοιμάσουμε τους τραυματιοφορείς.

Αστυνομικός 1: Έχει μακρύ όπλο! Είναι μεγάλο!

Αστυνομικός 2:Περνάει κάτω από την ουκρανική σημαία! Επαναλαμβάνω: Περνάει κάτω από την ουκρανική σημαία!

Αστυνομικός 1: Γαμώτο, εγώ θα τον έδιωχνα από εδώ.

Αστυνομικός 2:Είναι στους προβολείς. Είναι στους προβολείς.

Αστυνομικός 1:Είναι στα φώτα και καλύπτεται!

Αστυνομικός 1 προς τον συνάδελφό του: Πρόσεχε!

Αστυνομικός 2: Χρειάζεται ελεύθερος σκοπευτής, για να το αναλάβει. Εγώ έχω μόνο ένα Glock 19.

Αστυνομικός 1: Είναι εκεί! Προσοχή! Πυροβολεί! Θα πυροβολήσει! (ακούγονται πυροβολισμοί). Γαμώτο, δεν μπορούμε να πυροβολήσουμε. Κρύβεται κάτω από τη σημαία! Στα φώτα! Με τα φώτα! Και πυροβολεί μέσα από το τοιχίο!

Αστυνομικός 2: Θα τον σκοτώσω!

Φωνή από τον ασύρματο: Είναι κάτω από την ουκρανική σημαία. Κάτω από τον πύργο. Όχι κάτω από την τσέχικη σημαία.

Αστυνομικός 2:Μετακινήθηκε!

Αστυνομικός 1: Καταφατικό! Μετακινήθηκε! Και πυροβολεί μέσα από το τοιχίο!

Προτείνω η ομάδα SWAT να πυροβολήσει από τη γέφυρα! Υπάρχει καθαρή οπτικό πεδίο!

Αστυνομικός 2: Ή αλλιώς κάποιος με ένα μεγάλο όπλο από το Rudolfinum.

Αστυνομικός 1: Κάθαρμα! Αντε γ@@@@@@ βρωμιάρη!

Αστυνομικός 2: Είσαι ένα γ@@@@@@ κάθαρμα, γ@@@@@@!

(ακατάληπτες φωνές στον ασύρματο και σειρήνες)

Αστυνομικός 2:Παιδιά, ελάτε! Γαμώτο! Είναι εκεί έξω. Γαμώτο, ας πυροβολήσουμε!

Αστυνομικός 1: Ρωτήστε αν μπορείτε να πυροβολήσετε από εδώ! Τουλάχιστον να έχετε κάλυψη… Ας τον κρατήσουμε απασχολημένο!

Αστυνομικός 2: Σηκώθηκε! Σηκώθηκε! Σηκώθηκε! Αν έχεις μεγάλο όπλο, ρίχτου!

(ακούγονται πολλαπλοί πυροβολισμοί)

Η τσεχική αστυνομία ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας γύρω από σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα και το Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα ματαίωσε σήμερα όλες τις διαλέξεις και τις εκδηλώσεις αφού ένας φοιτητής πυρoβόλησε και σκότωσε 14 ανθρώπους χθες, Πέμπτη, σε κτίριο του πανεπιστημίου.

Πρόκειται για το χειρότερο τέτοιο περιστατικό που έχει σημειωθεί στη χώρα αυτή της κεντρικής Ευρώπης, στην οποία πολλοί άνθρωποι έχουν στην κατοχή τους όπλα, μερικοί κυνηγετικά ή αθλητικά τουφέκια, όμως τα επεισόδια με πυροβολισμούς στα τυφλά είναι σπάνια.

Άνθρωποι ανάβουν από χθες το βράδυ κεριά έξω από τη μεσαιωνική έδρα του πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης και επικεφαλής των πανεπιστημίων της χώρας σχεδιάζουν να αποτίσουν αργότερα σήμερα εκεί φόρο τιμής. «Έχουμε υιοθετήσει από σήμερα προληπτικά μέτρα σε όλη τη χώρα σε σχέση με μαλακούς στόχους και σχολεία», ανέφερε η αστυνομία μέσω της πλατφόρμας Χ.

«Δεν έχουμε πληροφορία για οποιαδήποτε συγκεκριμένη απειλή… αυτό είναι ένα σήμα ότι είμαστε εδώ και προετοιμασμένοι». Ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουσαν δήλωσε στο τσεχικό ραδιόφωνο πως έχουν ταυτοποιηθεί 13 από τους 14 νεκρούς. Το υπουργείο ανέφερε πως στους τραυματίες περιλαμβάνονται δύο πολίτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ένας Ολλανδός.

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει το μακελειό στην Πράγα, όπου 24χρονος έσπειρε τον όλεθρο στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου με συνολικά 15 νεκρούς (μαζί με τον ίδιο).

Hμέρα πένθους κήρυξε το Σάββατο η κυβέρνηση της Τσεχίας μετά το μακελειό χθες στο πανεπιστήμιο της Πράγας με τουλάχιστον 15 νεκρούς και 25 τραυματίες. Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων το μεσημέρι.Ο πρόεδρος της χώρας Πετρ Πάβελ εξέφρασε θλίψη και οργή για τις απώλειες τόσων ζωών.

Ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα δήλωσε: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτή την φρικτή πράξη».

Νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα για τον μακελάρη της Πράγας, τον 24χρονο Ντέιβιντ Κόζακ, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης άνοιξε πυρ από την οροφή του Πανεπιστημίου του Καρόλου εναντίον ανυποψίαστων ανθρώπων, οι οποίοι έτρεχαν πανικόβλητοι να ξεφύγουν.

Σύμφωνα με τον απολογισμό της αστυνομίας, έχουν καταγραφεί 15 νεκροί (ανάμεσά τους και ο δράστης) και 24 τραυματίες, 9 από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας μεταξύ των 15 θυμάτων με βάση την μέχρι στιγμής ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία

Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη ο οποίος ήταν φοιτητής στη Σχολή Καλών Τεχνών στο πανεπιστήμιο, τρεις ώρες πριν γίνει η φονική επίθεση, αφού ο πατέρας του βρέθηκε νεκρός σε χωριό δυτικά της Πράγας. Κάνουν λόγο για «φρικτή προμελετημένη πράξη». Ο 24χρονος φεύγοντας από το χωριό του, που απέχει 21 χιλιόμετρα από την πόλη, είπε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, θεωρώντας ότι εκείνος σκότωσε τον πατέρα του, έσπευσαν στο πανεπιστήμιο και εκκένωσαν το κτήριο της Σχολής Καλών Τεχνών όπου φοιτούσε. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, πυροβολισμοί ακούστηκαν από διπλανό κτήριο και ακολούθησαν οι σκηνές χάους και πανικού.

Το βίντεο με το δράστη να ανοίγει πυρ, σοκάρει

Βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν τη φρίκη που έζησαν τα θύματα ενώ ο μακελάρης από ένα μπαλκόνι πυροβολούσε.

#WATCH The death toll in the shooting at Charles University has increased to 15, according to the police. In the video, students can be seen jumping out of windows to escape the gunman #prague #CzechRepublic #shooting #DavidKozak pic.twitter.com/fprHThW5CX

Οι τρομοκρατημένοι φοιτητές πηδούσαν από το παράθυρο και προσπαθούσαν να μπουν στον κάτω όροφο, την ώρα που εκτυλισσόταν το μακελειό στην Πράγα. Σε άλλο ντοκουμέντο που σοκάρει, φοιτητές είχαν βγει στο περβάζι της οροφής για να αποφύγουν τις σφαίρες του 24χρονου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, μια κοπέλα δεν κατάφερε να κρατήσει την ισορροπία της στο περβάζι και έπεσε στο κενό, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

«Σκότωσε και τον πατέρα του»

Ο αρχηγός της αστυνομίας περιέγραψε τον ύποπτο ως άριστο μαθητή.

Ο 24χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα αλλά δεν είναι σαφές αν αυτοκτόνησε ή αν έπεσε νεκρός έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς, είπε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει «τίποτα που να υποδηλώνει ότι είχε συνεργό».

BREAKING: UNIVERSITY OF PRAGUE SHOOTER WAS A STUDENT AND SHOT HIS DAD FIRST

He was a history student at Charles University.

He is not being labelled a terrorist because he’s not a Muslim.

Mainstream media propaganda is not needed this time. pic.twitter.com/4Z8I4n6LJa

— Umer Khayam (@KhayamTV) December 21, 2023