Μακελειό στη Μόσχα: Συνελήφθη ύποπτος για τις επιθέσεις με τους 40 νεκρούς - Δείτε βίντεο

Ομάδα της ρωσικής αντιτρομοκρατικής μέσα στο κτήριο - Τουλάχιστον πέντε οι ένοπλοι

Με την αστυνομική επιχείρηση στη Μόσχα να συνεχίζεται για τον εντοπισμό των ενόπλων που σκόρπισαν τον τρόμο στο συναυλιακό κέντρο, οι Αρχές προχώρησαν σε μία σύλληψη υπόπτου.

Για την ώρα, οι δράστες και πολλοί από τους θεατές της συναυλίας -που δεν άρχισε ποτέ- παραμένουν μέσα σε ένα φλεγόμενο κτήριο, με μια στέγη υπό κατάρρευση.

Τα στοιχεία του υπόπτου που έχει συλληφθεί δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα.

❗️ Security forces detained an unidentified man near the site of the terrorist attack in #Moscow pic.twitter.com/iqhlDvvWv5 — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε ενόπλους που -τόσο στο φουαγιέ όσο και εντός της αίθουσας του συναυλιακού χώρου- πυροβολούσαν αδιακρίτως, σκοτώνοντας τουλάχιστον 40 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 100.

Με πυρετώδη ρυθμό, οι ρωσικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, με τουλάχιστον τρεις ομάδες της αντιτρομοκρατικής να μπαίνουν μέσα στον χώρο.

Στο μεταξύ, ώρες μετά την επίθεση υπήρχαν αναφορές ρωσικών μέσων ενημέρωσης για νέους πυροβλισμούς εντός του κτηρίου.

Το χρονικό

Η επίθεση έλαβε χώρα στο κέντρο Crocus City Hall το απόγευμα της Παρασκευής (22/3).

Οι ένοπλοι δεν ήταν τρεις, όπως αρχικά μεταδιδόταν, αλλά τουλάχιστον πέντε, φορώντας μάλιστα στρατιωτικές στολές. Από την επίθεση, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 40 και οι τραυματίες φαίνεται να ξεπερνούν τους 100, πληροφορία που στη συνέχεια επιβεβαίωσε η ρωσική κυβέρνηση.

Οι ρωσικές Αρχές έκαναν από την πρώτη στιγμή λόγο για τρομοκρατική επίθεση.

Οι εικόνες είναι σοκαριστικές καθώς σοροί δακρίνονται ακόμη και στο δρόμο, έξω από το κτίριο, ενώ οι επιχειρήσεις εκκένωσης, λόγω του φόβου επέκτασης των επιθέσεων, είναι τόσο διευρυμένες που έχουν εκκενωθεί ακόμη κι εμπορικά κέντρα στην Αγία Πετρούπολη, εκατοντάδες χιλιόμετρα από τη Μόσχα.

Οι πληροφορίες μιλούν, στο μεταξύ, για πάνω από 200 εγκλωβισμένους εντός του κτηρίου, τη στιγμή που έσπευσαν τουλάχιστον 70 ασθενοφόρα στο σημείο.

Δείτε βίντεο:

GRAPHIC FOOTAGE A video has emerged online from inside the music hall at the moment of the shooting in Moscow. At least 40 killed and 100 injured. 🔗: https://t.co/L9s08GwpaE 📹: ASTRA pic.twitter.com/hUbCKaPNCw — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) March 22, 2024

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall - two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead. Kremlin media reports an explosion. pic.twitter.com/7zXs2xAS0t — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

❗️ One third of the Crocus City Hall building is on fire pic.twitter.com/5vlsLi7wX0 — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Σύμφωνα με τα ρωσικά ενημερωτικά δίκτυα Ria Novosti και TASS, διατάχθηκε αμέσως μετά τους πυροβολισμούς επιχείρηση εκκένωσης. Οι πυροβολισμοί που έπεσαν, όπως ακούγεται στα ηχητικά ντοκουμέντα, είναι πολλοί.

Εντός του κτηρίου ξέσπασε πυρκαγιά ύστερα από εκρήξεις, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο σημείο. Μάλιστα, όπως φαίνεται, ένα τεράστιο σύννεφο καπνού διακρίνεται πάνω από το κτήριο, ενώ η οροφή του κινδυνεύει να καταρρεύσει.

Από τα βίντεο φαίνονται οι σκηνές πανικού που επικρατούν όπως και η στιγμή που οι ένοπλοι εισβάλλουν στον χώρο.

About 10 people reported dead as a result of the shooting at #Moscow City Hall pic.twitter.com/y52MTl7256 — Abhishek Jha (@abhishekjha157) March 22, 2024

Μετά τις επιθέσεις, έγινε γνωστό ότι ακυρώνονται όλες οι μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις στη Μόσχα.

Το μήνυμα Μεντβέντφ, η απάντηση της Ουκρανίας και η τοποθέτηση του Λευκού Οίκου

Την Ουκρανία απείλησε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ μετά τις επιθέσεις.

«Οι τρομοκράτες καταλαβαίνουν μόνο τον τρόμο των αντιποίνων» τόνισε και υποσχέθηκε να απαντήσει «στον θάνατο με θάνατο».

«Εάν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για τρομοκράτες του καθεστώτος του Κιέβου, όλοι τους πρέπει να διαλυθούν ανελέητα, συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων» πρόσθεσε δε.

Η Ουκρανία από την πλευρά της, δια μέσω του συμβούλου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντόλιακ, ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο δεν εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι, η Ουκρανία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτά τα γεγονότα», διαβεβαίωσε στο Telegram ο Ποντολιάκ, η χώρα του οποίου πολεμά εδώ και δύο χρόνια τη ρωσική εισβολή. «Η Ουκρανία ουδέποτε έχει χρησιμοποιήσει τρομοκρατικές μεθόδους πολέμου» πρόσθεσε.

Για την Ουκρανία, «είναι σημαντικό να διεξάγει αποτελεσματικές πολεμικές επιχειρήσεις, επιθετικές ενέργειες για να καταστρέψει τον τακτικό ρωσικό στρατό και να θέσει τέλος στην εισβολή», είπε ο αξιωματούχος.

Η λεγεώνα Ελευθερία για τη Ρωσία, παραστρατιωτική οργάνωση Ρώσων μαχητών που αντιτίθεται στο Κρεμλίνο και έχει την έδρα της στην Ουκρανία, και η οποία πραγματοποιεί τακτικά εισβολές σε ρωσικές συνοριακές περιοχές, αρνήθηκε επίσης οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτήν την επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα προάστια της Μόσχας.

«Υπογραμμίζουμε ότι η Λεγεώνα δεν πολεμά τους Ρώσους πολίτες» δήλωσε η οργάνωση καθιστώντας υπεύθυνο «το τρομοκρατικό καθεστώς του Πούτιν» για την «προετοιμασία» αυτή της «αιματηρής πρόκλησης» και την «κάλυψή της από τα μέσα ενημέρωσης».

Σημειώνεται ότι στις 7 Μαρτίου η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρωσία είχε εκδώσει ειδική πρειδοποίηση για πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες.

Σε μία πρώτη τοποθέτησή του ο Λευκός Οίκος, αφού καταδίκασε τις τρομοκρατικές ενέργειες, μετέφερε το μήνυμα ότι η Ουκρανία δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις.

Οι πυροβολισμοί στον συναυλιακό χώρο φέρνουν στη συλλογική μνήμη σκηνές από τις χειρότερες τρομοκρατικές επιθέσεις του 21ου αιώνα, όπως η επίθεση στο Μπατακλάν στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2015.

Τη Ρωσία είχε στιγματίσει και η τρομοκρατική επίθεση Nord Ost, γνωστή ως Επίθεση Τσετσένων στο θέατρο της Μόσχας, το 2002, όταν καταγράφηκε η κατάληψη του κατάμεστου θεάτρου Ντουμπρόβκα από 40 έως 50 ένοπλους Τσετσένους τρομοκράτες, επιχείρηση που περιλάμβανε 850 ομήρους και έληξε με το θάνατο τουλάχιστον 170 ατόμων.

Οι ρωσικές αρχές είχαν πραγματοποιήσει πρόσφατα μια σειρά επιδρομών εναντίον ένοπλων ισλαμιστών στην περιοχή της Ινγκουσετίας.

Πηγή: protothema.gr