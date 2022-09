Μακελειό σε σχολείο στη Ρωσία – Νεκροί και τραυματίες

ΜΜΕ στη Ρωσία αναφέρουν ότι ο ένοπλος δράστης, φορώντας ένα μαύρο κουστούμι, εισέβαλε στο σχολείο και σκότωσε τον φύλακα. Στη συνέχεια μπήκε μέσα στην αίθουσα μαθημάτων και άρχισε να πυροβολεί κατά μαθητών και καθηγητών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον δύο μαθητές και υπάρχουν τουλάχιστον έξι νεκροί. Κάποιοι κατάφεραν να κρυφτούν στις αίθουσες διδασκαλίας.

Ο άνδρας που επιτέθηκε στο σχολείο αυτοπυροβολήθηκε στην αίθουσα 403 του τέταρτου ορόφου.

Εικόνες που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν άνδρες να μεταφέρουν κόσμο με φορεία.

Several reported dead, including children in #Izhevsk school shooting. Ambulance, police are at the scene.

As per reports Gunman reportedly shot himself.#Russia pic.twitter.com/7kRQWx7HLV

— Rahul Upadhyay (@rajrahulnews) September 26, 2022