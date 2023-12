Τρόμος και πανικός επικράτησε στο κέντρο της Πράγας όπου, σύμφωνα με πληροφορίες 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους συμπεριλαμβανομένου του δράστη, από πυροβολισμούς σε Πανεπιστήμιο ενώ υπάρχουν και 24 τραυματίες.

Θυμίζουμε πως ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, στο κέντρο της Πράγας, σκοτώνοντας πολυάριθμους ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους προτού ο δράστης «εξολοθρευτεί» από την αστυνομία.

Η τσεχική αστυνομία ανακοίνωσε στο Twitter, ότι λίγο μετά τις 15:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας) κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της για ένα περιστατικό που συνέβη σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Πλατεία Γιαν Πάλαχ της τσεχικής πρωτεύουσας. Αργότερα είπε ότι αστυνομικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν τον δράστη.

«Όλο το κτίριο εκκενώνεται αυτήν τη στιγμή και υπάρχουν πολυάριθμοι νεκροί και δεκάδες τραυματίες στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ρακούσαν δήλωσε στη κρατική τηλεόραση ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία κανενός άλλου ενόπλου δράστη και κάλεσε τους ανθρώπους να ακολουθήσουν τις οδηγίες της αστυνομίας.

Ένα email προς το προσωπικό της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου ανέφερε ότι ένας ένοπλος δράστης βρισκόταν σε ένα από τα κτίριά του Πανεπιστημίου. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου καλούσε το προσωπικό να «μην μετακινηθεί». «Μην πάτε πουθενά, αν είστε στα γραφεία, κλειδώστε τα και τοποθετήστε έπιπλα μπροστά στην πόρτα, σβήστε τα φώτα», ανέφερε το email.

Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο και ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις μεγάλος είναι ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών. Οι φοιτητές σκαρφάλωσαν στην κορυφή του κτιρίου για να σωθούν από τον δράστη.

