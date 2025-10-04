Μακάβριο χιούμορ: Ζευγάρι στα Χανιά ανακοίνωσε τον γάμο του σε... κηδειόχαρτο - Ιδιοκτήτης γραφείου τελετών ο γαμπρός

Το γραφείο τελετών Σφακιανάκη στα Χανιά το οποίο και στο παρελθόν έχει αποδείξει ότι δεν του λείπει το χιούμορ ξαναχτύπησε. Ανακοίνωσε το γάμο του ιδιοκτήτη σε κηδειόχαρτο

Μετά τους αναπτήρες που έγραφαν «το κάπνισμα μάς φέρνει πιο κοντά», το γραφείο τελετών έβγαλε αγγελτήριο γάμου σε κηδειόχαρτο!

Δεν πρόκειται, φυσικά, για κάποιον πελάτη, αλλά για τον γάμο του γιου του ιδιοκτήτη που παντρεύεται την εκλεκτή της καρδιάς του. Στην ανακοίνωση, στο σημείο που κανονικά αναγράφεται η λέξη «κηδεία», είναι η λέξη «γάμος» και από κάτω ακολουθούν τα ονόματα του ζευγαριού.

Η ανακοίνωση στο κηδειόχαρτο προαναγγέλλει συνέχεια της… «παραφροσύνης» σε κέντρο.

iefimerida.gr