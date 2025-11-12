Μακαρονοσαλάτα με τόνο και λαχανικά – Γευστικός συνδυασμός για μέγιστα οφέλη

Μακαρονοσαλάτα με τόνο και λαχανικά, μια ιδανική συνταγή για ένα γρήγορο, θρεπτικό και δροσιστικό γεύμα.

Τόσο ο φρέσκος όσο και ο κονσερβοποιημένος τόνος αποτελούν καλές πηγές βιταμινών του συμπλέγματος Β, ιδιαίτερα της νιασίνης (Β3), η οποία συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος και την υγεία του δέρματος. Ο τόνος παρέχει επίσης ασβέστιο, μαγνήσιο και βιταμίνη D, στοιχεία σημαντικά για τα οστά, τη μυϊκή λειτουργία, την ενέργεια και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φρέσκος τόνος περιέχει σχεδόν διπλάσια ποσότητα βιταμίνης D σε σχέση με τον τόνο σε κονσέρβα.

Υλικά (2 μερίδες)

3 κούπες βρασμένα ζυμαρικά (ολικής άλεσης/ζέας ή άλλου δημητριακού της επιλογής σας)

150 γρ. τόνο σε ελαιόλαδο (από κονσέρβα ή βάζο)

1 κούπα ντοματίνια, ψιλοκομμένα

½–1 κόκκινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

½ αβοκάντο σε μικρά κυβάκια ή λεπτές φέτες

2–3 κ.σ. φρέσκο κρεμμύδι σε ροδέλες

2–3 κ.σ. φρέσκο κόλιανδρο, ψιλοκομμένο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

χυμός και ξύσμα από 1 λεμόνι

πιπέρι

Εκτέλεση

Βήμα 1: Τοποθετούμε όλα τα υλικά (ζυμαρικά, τόνο, ντοματίνια, πιπεριά, αβοκάντο, κρεμμύδι και κόλιανδρο) σε μεγάλο μπολ και ανακατεύουμε απαλά.

Βήμα 2: Προσθέτουμε το λάδι, τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού και το πιπέρι και ανακατεύουμε ξανά απαλά.

Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 410 kcal

Υδατάνθρακες: 31,3 γρ.

Πρωτεΐνη: 28,0 γρ.

Λιπαρά: 11,2 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 2,8 γρ.

