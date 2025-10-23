Μακαριστός Μητροπολίτης Κοσμάς: Ο Ιεράρχης που ζύμωνε μόνος του πρόσφορα για τη Θεία Λειτουργία

Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Κοσμάς, ο Ιεράρχης που ζύμωνε μόνος του πρόσφορα για τη Θεία Λειτουργία και μια χαρισματική μορφή, που παρέμεινε ανεξίτηλη και ζωντανή μέσα στις καρδιές όλων.

Ο Ιεράρχης που ζύμωνε μόνος του πρόσφορα για τη Θεία Λειτουργία,

ο Ιεράρχης που έπλυνε τα πιάτα του,

ο Ιεράρχης που ετοίμαζε μόνος, τις περισσότερες φορές, τη βαλίτσα του με τα άμφια,

ο Ιεράρχης που όρθιος υποδεχόταν στο γραφείο του κληρικούς και λαϊκούς και τους συνόδευε ως την έξοδο,

ο Ιεράρχης που κοιμόταν σε ένα παλιό ντιβάνι, ο Ιεράρχης της αλάδωτης νηστείας,

ο Ιεράρχης που μετά από τη Θεία Λειτουργία δεν αρνούνταν την εξομολόγηση ή την ευχή σε όποιον το ζητούσε, ενώ πορευόταν προς την έξοδο του ναού («φέρτε μου πετραχήλι», έλεγε),

ο Ιεράρχης που γυρνώντας αργά βράδυ στο σπίτι του από απομακρυσμένη ενορία, δεχόταν αγόγγυστα όσους τον περίμεναν,

ο Ιεράρχης που δεν τιμωρούσε ιερέα από αγάπη κι ας έμενε άυπνος ο ίδιος από στενοχώρια,

ο Ιεράρχης που μιλούσε στους ιερείς –και όχι μόνο– με πολλή διάκριση και ευγένεια,

ο Ιεράρχης που έπαιρνε τηλέφωνο τον ιερέα και το πρώτο που έλεγε ήταν «μήπως ενοχλώ;»,

Ο Ιεράρχης που έλεγε «δεν είμαι ο δεσπότης σας, αλλά ο πατέρας σας»,

ο Ιεράρχης που δεν αγάπησε ποτέ το χρήμα, και γι’ αυτό μερικοί θεωρούσαν μειονέκτημά του ότι δεν τα πήγαινε καλά στα οικονομικά,

ο Ιεράρχης με τις τρύπιες τσέπες,

ο Ιεράρχης ο φιλακόλουθος νυχθημερόν στο σπίτι του… και άλλα χωρίς τελειωμό…

Ένας άγιος Ιεράρχης…

Να έχουμε την ευχή του.

π. Κ.Τ.