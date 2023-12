Μακάμπι και Ερυθρός ενδιαφέρονται για Μπιρτς

Ελεύθερος στην αγορά κυκλοφορεί ο άλλοτε σέντερ του Ολυμπιακού, με κάμποσες ομάδες από την Ευρώπη να παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Ο Κεμ Μπιρτς είναι από τα… καυτά ονόματα της μεταγραφικής αγοράς και σύμφωνα με τον Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι του “Sportando“, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Καναδό σέντερ, ενώ, ο ίδιος δημοσιογράφος είχε αναφέρει σε πρόσφατο ρεπορτάζ ότι ο Μπιρτς διαπραγματεύεται επίσης με τη Βενέτσια.

Ο πρώην ψηλός των ”ερυθρόλευκων” έμεινε ελεύθερος από τους Σαν Αντόνιο Σπερς και βρίσκεται σε αναζήτηση νέας ομάδας. Οι επιλογές στο NBA… λιγοστεύουν και η περίπτωση της Ευρώπης είναι η πιο πιθανή. Τελευταία παρουσία του Καναδού στην ”γηραιά ήπειρο” ήταν το 2017 με τον Ολυμπιακό, καθώς στη συνέχεια αγωνίστηκε στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου με Μάτζικ και Ράπτορς.

Στο NBA, ο Μπιρτς μέτρησε 282 ματς, έχοντας κατά μέσο όρο 5 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Reyer Venezia has been working on Khem Birch for some time. However, Maccabi Tel Aviv and Red Star could also enter the negotiations for the former NBA Im told pic.twitter.com/XRNHG5uRJE

— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) December 7, 2023