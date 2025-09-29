Μαίρη Χρονοπούλου: Στο Ανθρωποκτονιών ο φάκελος για το θάνατό της - «Δεν ήταν ατύχημα», λέει ο δικηγόρος της

Δύο χρόνια συμπληρώνονται στις 6 Οκτωβρίου από τον θάνατο της Μαίρης Χρονοπούλου, με νέες εξελίξεις να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Η υπόθεση, που μέχρι πρότινος αντιμετωπιζόταν ως τραγικό ατύχημα, παίρνει πλέον δραματική τροπή, καθώς ο φάκελος μεταβιβάζεται στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

«Δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική ενέργεια»

Η αγαπημένη ηθοποιός βρέθηκε τραυματισμένη στο σπίτι της έπειτα από πτώση, και λίγα 24ωρα αργότερα έχασε τη μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Ο δικηγόρος και στενός φίλος της, Δημήτρης Χατζημιχάλης, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, άφησε σαφείς αιχμές για εγκληματική ενέργεια και όχι για ατύχημα, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί: «Εμείς, οι φίλοι της Μαίρης, που δεν μας αφήνει αυτή η ιστορία να κοιμηθούμε, πρέπει να επιμείνουμε ώστε να χυθεί άπλετο φως», δήλωσε, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι η Χρονοπούλου χτυπήθηκε και δεν έπεσε απλώς.

«Με την πείρα μου 50 χρόνια ως δικηγόρος και ύστερα από τις απόψεις των ιατροδικαστών, πιστεύω ακράδαντα ότι δεν πρόκειται για ατύχημα. Δεν φωτογραφίζω την οικιακή βοηθό, όμως μεσολάβησε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της πτώσης μέχρι να ειδοποιηθεί βοήθεια. Εμείς πιστεύουμε ότι κάποιοι μπήκαν στο σπίτι, τη χτύπησαν και της πήραν χρήματα και κοσμήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χατζημιχάλης επεσήμανε επίσης παράξενες ελλείψεις στην ιατροδικαστική διερεύνηση, όπως την απώλεια του νυχτικού με ίχνη αίματος, αλλά και την απουσία του ασθενοφόρου από τα καταγεγραμμένα στοιχεία:

«Δεν έχει βρεθεί ούτε το ματωμένο νυχτικό, ούτε το ασθενοφόρο που την παρέλαβε, για να γίνει έλεγχος DNA. Η ιατροδικαστική έκθεση είναι ελλιπής και η υπόθεση έχει πολλά κενά», τόνισε.

Η μεταφορά της υπόθεσης στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών θεωρείται καθοριστική, καθώς ανοίγει πλέον νέα δικονομική προοπτική για ενδεχόμενη διερεύνηση ποινικών ευθυνών. Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν ξανά τα υπάρχοντα στοιχεία και να καλέσουν πρόσωπα για καταθέσεις.

